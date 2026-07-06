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Criança de 2 anos em estado grave após queda de varanda
06 jul, 2026 - 20:58 • Lusa
Queda de uma altura de seis metros aconteceu em Santa Comba Dão.
Uma criança de 2 anos ficou esta segunda-feira gravemente ferida após uma queda de seis metros de altura, de uma varanda em Santa Comba Dão, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
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"A criança caiu de uma varanda, no centro de Santa Comba Dão, com cerca de seis metros de altura e ficou gravemente ferida. Foi helitransportada para [o hospital de] Coimbra", indicou fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.
O alerta foi dado pelas 17h55 e no local estiveram 12 operacionais apoiados por três veículos dos Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão (distrito de Viseu), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e um meio aéreo, o helicóptero do INEM.
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