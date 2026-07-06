Detido suspeito de tentar matar dois jovens em Macedo de Cavaleiros

A Polícia Judiciária deteve um jovem, de 24 anos, suspeito de tentar matar domingo, em Macedo de Cavaleiros, outros dois jovens, revelou esta segunda-feira aquela força policial.

Segundo a mesma fonte, numa discussão, que aconteceu na madrugada de domingo, entre dois grupos, um composto por residentes de Macedo de Cavaleiros e outro de Mirandela, "o suspeito terá empunhado uma arma branca, do tipo navalha, desferindo golpes nas costas de dois homens, com 21 e 22 anos, atingindo-os na região lombar".

"As vítimas sofreram lesões suscetíveis de colocar em perigo a respetiva vida, o que não se verificou em virtude da pronta assistência médica que lhes foi prestada", referiu a Polícia Judiciária.

O detido, fortemente indiciado de dois crimes de homicídio na forma tentada, vai ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.