​Digitalização dos exames. Deloitte chamada para dar apoio técnico e monitorizar

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação revela que a consultora Deloitte foi chamada a prestar apoio técnico ao processo de digitalização e classificação digital dos exames. Este ano, pela primeira vez, os exames nacionais do 11.º e 12.º anos estão a ser classificados através de suporte digital. Os alunos fizeram as provas em papel, mas depois os milhares de exames foram encaminhados para Mem Martins, onde foram digitalizados e disponibilizados numa plataforma eletrónica à qual os professores classificadores acedem para fazer a avaliação. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Neste processo são utilizados dois sistemas informáticos distintos, ambos apresentaram alguns problemas, reconheceu a tutela. Perante os relatos dos professores e “desinformação alarmista”, o ministro da Educação decidiu prestar mais informação sobre o processo e as entidades envolvidas.

Fernando Alexandre garante que "todo este processo foi conduzido com entidades do Ministério da Educação, com professores, com forças de segurança, em instalações da Imprensa Nacional Casa da Moeda, garantindo todas as condições de segurança", sublinhou. A única entidade externa chamada ao processo foi a responsável pela plataforma de distribuição e classificação dos exames. Fernando Alexandre garante que é a mesma empresa que já trabalha com o Ministério da Educação desde 2018, acrescentando que será substituída no futuro, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Já a plataforma de processamento e tratamento das provas é da responsabilidade do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA), que solicitou, recentemente, o apoio de uma consultora externa para responder aos problemas informáticos identificados após o início do processo.