- Noticiário das 14h
- 06 jul, 2026
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Exames. Ministério da Educação confirma suspensão de plataforma por "risco de vulnerabilidade"
06 jul, 2026 - 13:23 • Cristina Nascimento , Daniela Espírito Santo , Jaime Dantas
Foi identificada uma "vulnerabilidade" no sistema e, por segurança, a plataforma de classificação foi suspensa até às 15h00 para verificações.
O Ministério da Educação confirmou, esta segunda-feira, que a plataforma de classificação dos exames nacionais está, de facto, indisponível.
Aos jornalistas, o ministério confirma que foi identificado um "risco de vulnerabilidade" e que, por precaução, foi decidido "suspender o funcionamento do sistema" até às 15h00. A Renascença sabe que, após uma revisão do sistema, os problemas estão agora a ser resolvidos.
A plataforma de classificação dos exames nacionais está indisponível desde a manhã desta segunda-feira, facto que foi avançado originalmente pelo movimento Missão Escola Pública que, perante a manutenção do sistema informático com duração prevista até às 15h00 e à Renascença, alerta que a interrupção pode "colocar em causa" a fixação das pautas de avaliação da primeira fase no dia 17 de junho.
Confrontado com mais este contratempo, o ministro da Educação acredita, mesmo assim, que não será necessário mais um adiamento do calendário dos exames nacionais, alterado na sexta-feira.
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