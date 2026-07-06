Exames. Ministério da Educação confirma suspensão de plataforma por "risco de vulnerabilidade"

O Ministério da Educação confirmou, esta segunda-feira, que a plataforma de classificação dos exames nacionais está, de facto, indisponível.

Aos jornalistas, o ministério confirma que foi identificado um "risco de vulnerabilidade" e que, por precaução, foi decidido "suspender o funcionamento do sistema" até às 15h00. A Renascença sabe que, após uma revisão do sistema, os problemas estão agora a ser resolvidos.

A plataforma de classificação dos exames nacionais está indisponível desde a manhã desta segunda-feira, facto que foi avançado originalmente pelo movimento Missão Escola Pública que, perante a manutenção do sistema informático com duração prevista até às 15h00 e à Renascença, alerta que a interrupção pode "colocar em causa" a fixação das pautas de avaliação da primeira fase no dia 17 de junho.

Confrontado com mais este contratempo, o ministro da Educação acredita, mesmo assim, que não será necessário mais um adiamento do calendário dos exames nacionais, alterado na sexta-feira.