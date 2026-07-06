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Exames nacionais: plataforma de classificação está "em manutenção"

06 jul, 2026 - 11:34 • Jaime Dantas

Cristina Mota, da Missão Escola Pública, avisa que a interrupção pode comprometer a afixação das pautas de avaliação na data definida pelo Ministério da Educação.

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A plataforma de classificação dos exames nacionais está indisponível.

Em causa está manutenção do sistema informático, com duração prevista até às 15h00 desta segunda-feira, avança o movimento Missão Escola Pública,

À Renascença, Cristina Mota, da Missão Escola Pública, alerta que a interrupção pode "colocar em causa" a fixação das pautas de avaliação da primeira fase no dia 17 de junho.

Cristina Mota aponta ainda para um clima de "alguma ansiedade nos professores" perante a "possibilidade de após esta manutenção, os docentes que já tinham alguns itens classificados verem esse trabalho anulado, à semelhança do que aconteceu na quinta-feira, principalmente com os classificadores da prova de português".

A necessidade de manutenção do sistema terá que ver com a implementação de um botão que permita ao classificador "reportar a ausência de folha de continuação", como já tinha sido prometido aos docentes, antecipa a representante da Missão Escola Pública.

"O problema mais reportado pelos classificadores é a ausência de folha de continuação, ou seja, um aluno que tenha utilizado duas folhas para responder uma questão. Em várias situações as duas folhas não estão presentes para o classificador", desenvolve.

O problema decorre das falhas na distribuição dos itens de avaliação pelos professores avaliadores. Ao contrário do que acontecia em anos anteriores, "um classificador não avalia um exame inteiro, classifica itens", esclarece Cristina Mota.

Nessa fragmentação, "talvez devido a uma leitura incorreta ou problemas na digitalização" que levou à dispersão dos documentos, continua.

O problema pode afetar as classificações dos alunos uma vez que, com parte da reposta em falta, o item "será considerado incompleto".

Além da falta da folha de continuação, há casos em que as respostas chegam completas, mas com caligrafias diferentes. Cristina Mota denuncia que os exames dos alunos estarão a ser misturados nos documentos enviados aos professores.

"Isto levanta muitas reservas e questionamos desde já se será possível voltarmos a juntar os cadernos originais dos alunos", remata.

[Notícia atualizada às 12h46 com a denúncia da Missão Escola Pública.]

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