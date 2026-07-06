“Férias de professores e alunos estão comprometidas”. Fenprof teme arranque problemático do ano novo letivo

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A Federação Nacional de Professores (Fenprof) diz que o ministro da Educação deve apresentar soluções para evitar que os problemas verificados na correção dos exames nacionais venham a colocar em causa o arranque do próximo ano letivo. José Feliciano Costa, secretário-geral da Fenprof, fala num processo que, nesta altura, já prejudica a comunidade educativa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Julho é o mês de preparação do próximo ano letivo “Evidentemente que compromete o direito a férias dos professores, mas também dos alunos e das famílias", adianta à Renascença. Além disso, continua o secretário-geral da Fenprof, "este mês de julho é o mês de preparação do próximo ano letivo, e eu recordo que neste momento, as escolas deviam estar centradas a trabalhar nas matrículas, na distribuição de serviço das turmas, nas reapreciações de avaliação, nas reuniões de balanço dos departamentos." Tudo isso, argumenta José Feliciano Costa, "também fica comprometido com o que está a acontecer”. Depois de o Ministério da Educação ter vindo confirmar, esta segunda-feira, que a plataforma de classificação dos exames nacionais ficou indisponível durante a manhã, a Fenprof deita culpas ao Governo pela reforma administrativa que implementou no setor e que diz ter originado a redução de meios.

O problema veio "no centro de digitalização de exames" “Este caos vivido perante este processo de exames confirma os alertas que temos vindo a fazer sobre o próprio enfraquecimento da administração educativa e de uma reforma que começou no Ministério da Educação, a tal chamada reforma do Estado. Recordo que tudo o que costumavam fazer os secretariados de exames foi feito. O problema veio depois, no centro de digitalização de exames. Estamos a falar aqui de cerca de 300 mil exames, 800 mil páginas, tudo isso que era um processo que tinha de ser testado e isso não foi feito”, aponta. Esta segunda-feira, o ministro Fernando Alexandre garantiu que todos os alunos que fizeram exames nacionais vão ter acesso às suas provas digitalizadas. O titular da pasta da Educação disse acreditar que não será preciso voltar a mexer no calendário das provas, mas a Fenprof receia mais dificuldades, com os pedidos de revisão dos exames.