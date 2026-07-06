Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Exames nacionais

“Férias de professores e alunos estão comprometidas”. Fenprof teme arranque problemático do ano novo letivo

06 jul, 2026 - 17:01 • Marisa Gonçalves

Depois dos diretores escolares, também a Fenprof vem manifestar preocupação com os pedidos de revisão das provas digitais poderem aumentar o caos nas escolas. “A não ser que o ministro entenda que agosto vai ser o mês em que não há férias”, diz à Renascença José Feliciano Costa.

A+ / A-
Feliciano Costa, Fenprof
Ouça as declarações do secretário-geral da Fenprof Foto: Abaca Press/Reuters

A Federação Nacional de Professores (Fenprof) diz que o ministro da Educação deve apresentar soluções para evitar que os problemas verificados na correção dos exames nacionais venham a colocar em causa o arranque do próximo ano letivo.

José Feliciano Costa, secretário-geral da Fenprof, fala num processo que, nesta altura, já prejudica a comunidade educativa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Todos os alunos terão acesso aos seus exames nacionais digitalizados, diz ministro da Educação

Exames nacionais

Todos os alunos terão acesso aos seus exames nacionais digitalizados, diz ministro da Educação

Mesmo os alunos que não peçam revisão dos exames t(...)

Julho é o mês de preparação do próximo ano letivo

“Evidentemente que compromete o direito a férias dos professores, mas também dos alunos e das famílias", adianta à Renascença.

Além disso, continua o secretário-geral da Fenprof, "este mês de julho é o mês de preparação do próximo ano letivo, e eu recordo que neste momento, as escolas deviam estar centradas a trabalhar nas matrículas, na distribuição de serviço das turmas, nas reapreciações de avaliação, nas reuniões de balanço dos departamentos."

Tudo isso, argumenta José Feliciano Costa, "também fica comprometido com o que está a acontecer”.

Depois de o Ministério da Educação ter vindo confirmar, esta segunda-feira, que a plataforma de classificação dos exames nacionais ficou indisponível durante a manhã, a Fenprof deita culpas ao Governo pela reforma administrativa que implementou no setor e que diz ter originado a redução de meios.

Exames: Diretores escolares antecipam "aumento exponencial" de pedidos de revisão

"Há desconfiança"

Exames: Diretores escolares antecipam "aumento exponencial" de pedidos de revisão

Presidente da Associação de Diretores arrisca que (...)

O problema veio "no centro de digitalização de exames"

“Este caos vivido perante este processo de exames confirma os alertas que temos vindo a fazer sobre o próprio enfraquecimento da administração educativa e de uma reforma que começou no Ministério da Educação, a tal chamada reforma do Estado. Recordo que tudo o que costumavam fazer os secretariados de exames foi feito. O problema veio depois, no centro de digitalização de exames. Estamos a falar aqui de cerca de 300 mil exames, 800 mil páginas, tudo isso que era um processo que tinha de ser testado e isso não foi feito”, aponta.

Esta segunda-feira, o ministro Fernando Alexandre garantiu que todos os alunos que fizeram exames nacionais vão ter acesso às suas provas digitalizadas.

O titular da pasta da Educação disse acreditar que não será preciso voltar a mexer no calendário das provas, mas a Fenprof receia mais dificuldades, com os pedidos de revisão dos exames.

Exames. Ministério da Educação confirma suspensão de plataforma por "risco de vulnerabilidade"

Exames. Ministério da Educação confirma suspensão de plataforma por "risco de vulnerabilidade"

Foi identificada uma "vulnerabilidade" no sistema (...)

Reapreciar milhares de provas cria "confusão enorme"

José Feliciano Costa diz que não é possível confiar no sistema. “Olhando para o que aconteceu, são centenas ou milhares de episódios, é normal que exista uma reapreciação. Reapreciar milhares de provas cria aqui uma confusão enorme. A não ser que o ministro entenda que agosto vai ser o mês em que não há férias e que as pessoas vão estar todas nas escolas a fazer reapreciações de provas e a preparar o próximo ano letivo. Portanto, não fico nada descansado”, sublinha.

Face aos problemas denunciados relativos ao processo de classificação dos exames provocaram, os diretores de escola antecipam um aumento exponencial dos pedidos de revisão das provas nacionais do Secundário. Em declarações à Renascença, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) arrisca que serão “muitos milhares”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 06 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde