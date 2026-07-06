- Noticiário das 17h
- 06 jul, 2026
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Exames nacionais
“Férias de professores e alunos estão comprometidas”. Fenprof teme arranque problemático do ano novo letivo
06 jul, 2026 - 17:01 • Marisa Gonçalves
Depois dos diretores escolares, também a Fenprof vem manifestar preocupação com os pedidos de revisão das provas digitais poderem aumentar o caos nas escolas. “A não ser que o ministro entenda que agosto vai ser o mês em que não há férias”, diz à Renascença José Feliciano Costa.
A Federação Nacional de Professores (Fenprof) diz que o ministro da Educação deve apresentar soluções para evitar que os problemas verificados na correção dos exames nacionais venham a colocar em causa o arranque do próximo ano letivo.
José Feliciano Costa, secretário-geral da Fenprof, fala num processo que, nesta altura, já prejudica a comunidade educativa.
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Exames nacionais
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Julho é o mês de preparação do próximo ano letivo
“Evidentemente que compromete o direito a férias dos professores, mas também dos alunos e das famílias", adianta à Renascença.
Além disso, continua o secretário-geral da Fenprof, "este mês de julho é o mês de preparação do próximo ano letivo, e eu recordo que neste momento, as escolas deviam estar centradas a trabalhar nas matrículas, na distribuição de serviço das turmas, nas reapreciações de avaliação, nas reuniões de balanço dos departamentos."
Tudo isso, argumenta José Feliciano Costa, "também fica comprometido com o que está a acontecer”.
Depois de o Ministério da Educação ter vindo confirmar, esta segunda-feira, que a plataforma de classificação dos exames nacionais ficou indisponível durante a manhã, a Fenprof deita culpas ao Governo pela reforma administrativa que implementou no setor e que diz ter originado a redução de meios.
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O problema veio "no centro de digitalização de exames"
“Este caos vivido perante este processo de exames confirma os alertas que temos vindo a fazer sobre o próprio enfraquecimento da administração educativa e de uma reforma que começou no Ministério da Educação, a tal chamada reforma do Estado. Recordo que tudo o que costumavam fazer os secretariados de exames foi feito. O problema veio depois, no centro de digitalização de exames. Estamos a falar aqui de cerca de 300 mil exames, 800 mil páginas, tudo isso que era um processo que tinha de ser testado e isso não foi feito”, aponta.
Esta segunda-feira, o ministro Fernando Alexandre garantiu que todos os alunos que fizeram exames nacionais vão ter acesso às suas provas digitalizadas.
O titular da pasta da Educação disse acreditar que não será preciso voltar a mexer no calendário das provas, mas a Fenprof receia mais dificuldades, com os pedidos de revisão dos exames.
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Reapreciar milhares de provas cria "confusão enorme"
José Feliciano Costa diz que não é possível confiar no sistema. “Olhando para o que aconteceu, são centenas ou milhares de episódios, é normal que exista uma reapreciação. Reapreciar milhares de provas cria aqui uma confusão enorme. A não ser que o ministro entenda que agosto vai ser o mês em que não há férias e que as pessoas vão estar todas nas escolas a fazer reapreciações de provas e a preparar o próximo ano letivo. Portanto, não fico nada descansado”, sublinha.
Face aos problemas denunciados relativos ao processo de classificação dos exames provocaram, os diretores de escola antecipam um aumento exponencial dos pedidos de revisão das provas nacionais do Secundário. Em declarações à Renascença, Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) arrisca que serão “muitos milhares”.
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