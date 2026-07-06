Filas nos aeroportos. Mais de 360 polícias reforçam controlo de passageiros esta segunda-feira

Mais de 360 polícias reforçam a partir desta segunda-feira os aeroportos portugueses como uma das medidas para aumentar a capacidade da PSP no controlo de passageiros e evitar as filas de espera verificadas nos últimos tempos.

Estes 367 polícias, que fazem parte da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) da PSP, acabaram na sexta-feira a componente teórica do curso de controlo de fronteiras aéreas e iniciam hoje um estágio operacional de duas semanas nos postos de fronteira aérea.

Fonte da PSP explicou à Lusa que, embora estejam a fazer um estágio de duas semanas, estes polícias reforçam já a partir desta segunda-feira o controlo de fronteiras nos aeroportos, desempenhando funções monitorizados por polícias mais velhos.

Os 367 polícias vão ser colocados nos aeroportos de Lisboa (170), Porto (78), Faro (69), Funchal (29) e Açores (21), continuando depois do estágio a desempenhar funções nestas fronteiras aeroportuárias.