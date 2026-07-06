Incêndio deflagra num armazém em Carnaxide

Um incêndio destruiu, na madrugada desta segunda-feira, um armazém em Carnaxide, no concelho de Oeiras.

As chamas deflagraram por volta das 4h10, numa zona comercial e industrial, junto a uma área de serviço.

Não há registo de vítimas. Apesar da proximidade a um posto de abastecimento, não há risco de propagação das chamas, devido à rápida intervenção dos bombeiros, apurou a Renascença no local.

Ainda assim, o incêndio continua ativo e o fumo espesso é visível a vários quilómetros de distância. A rua está cortada e há vários funcionários de empresas próximas a acompanhar os trabalhos dos bombeiros.

Foram mobilizados para o local 50 os operacionais apoiados por 20 viaturas. Entre os meios acionados estão várias viaturas autotanque, devido à fraca pressão das bocas de incêndio na zona.

Os trabalhos deverão prolongar-se pelas próximas horas.

[Notícia atualizada às 8h36 com reforço de meios no combate ao incêndio.]