- Noticiário das 8h
- 06 jul, 2026
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Incêndio deflagra num armazém em Carnaxide
06 jul, 2026 - 06:34 • João Cunha com Redação
As chamas deflagraram por volta das 4h10, numa zona comercial e industrial, junto a uma área de serviço. Estão no local 50 os operacionais apoiados por 20 viaturas.
Um incêndio destruiu, na madrugada desta segunda-feira, um armazém em Carnaxide, no concelho de Oeiras.
As chamas deflagraram por volta das 4h10, numa zona comercial e industrial, junto a uma área de serviço.
Não há registo de vítimas. Apesar da proximidade a um posto de abastecimento, não há risco de propagação das chamas, devido à rápida intervenção dos bombeiros, apurou a Renascença no local.
Ainda assim, o incêndio continua ativo e o fumo espesso é visível a vários quilómetros de distância. A rua está cortada e há vários funcionários de empresas próximas a acompanhar os trabalhos dos bombeiros.
Foram mobilizados para o local 50 os operacionais apoiados por 20 viaturas. Entre os meios acionados estão várias viaturas autotanque, devido à fraca pressão das bocas de incêndio na zona.
Os trabalhos deverão prolongar-se pelas próximas horas.
[Notícia atualizada às 8h36 com reforço de meios no combate ao incêndio.]
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