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Incêndio em habitação em Tomar provoca um morto e um ferido ligeiro

06 jul, 2026 - 18:47 • Lusa

A habitação ficou totalmente destruída pelas chamas, tendo o fogo atingido ainda uma moradia contígua.

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Um homem morreu esta segunda-feira na sequência de um incêndio numa habitação na zona da Quinta das Gorduchas, em Tomar, no distrito de Santarém, disse à Lusa fonte da Proteção Civil do Médio Tejo.

Segundo a mesma fonte, a vítima foi encontrada já sem vida no interior da habitação durante as operações de combate às chamas.

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Desse incêndio resultou ainda um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital de Tomar por precaução e para a realização de despistes.

A Proteção Civil indicou que foram mobilizados para o local seis veículos e 13 operacionais.

Contactada pela Lusa, fonte dos Bombeiros Municipais de Tomar afirmou que o incêndio ocorreu numa moradia antiga, de reduzidas dimensões, situada na zona da Quinta das Gorduchas.

A habitação ficou totalmente destruída pelas chamas, tendo o fogo atingido ainda uma moradia contígua.

A mesma fonte indicou que não foi necessário proceder à evacuação de habitações vizinhas, adiantando que a casa afetada apresentava reduzidas condições de habitabilidade.

De acordo com os bombeiros, tudo aponta para que o foco de incêndio tenha tido origem no interior da habitação, embora as causas permaneçam por determinar.

A corporação refere que, quando os meios de socorro chegaram ao local, a casa já se encontrava totalmente tomada pelas chamas.

A mesma fonte explicou que uma moradora de uma habitação próxima relatou ter ouvido uma pequena explosão poucos minutos antes da chegada dos bombeiros, momento em que se tornaram visíveis os primeiros sinais exteriores do incêndio.

Os Bombeiros Municipais de Tomar contaram nesta operação com o apoio da PSP, bem como dos serviços municipais, incluindo da área da ação social.

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