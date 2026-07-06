Incêndios: Governo prolonga situação de alerta em 10 distritos

Nos últimos cinco dias, arderam mais de 15 mil hectares em Portugal, tanto como desde o início do ano, segundo dados do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

A situação de alerta é renovada às 00h00 de terça-feira e prolonga-se até às 23h59 de quinta-feira , dia 9 de julho, nos 10 distritos mencionados.

O MAI explica a decisão com "a manutenção da onda de calor e com previsões meteorológicas ainda de grande adversidade para os próximos dias nos distritos do interior do país".

Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro são os distritos que vão continuar em situação de alerta.

O Governo prolongou a situação de alerta até quinta-feira, 9 de julho, em 10 distritos, por causa do risco de incêndio, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI).

O apelo é do comandante no terreno no fogo que já (...)

Restrições em situação de alerta

Durante a vigência da situação de alerta estão proibidas várias atividades devido ao risco de incêndio:

• Proibição do acesso, circulação e permanência no interior dos espaços florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem;

• Proibição da realização de queimadas e queimas de sobrantes de exploração, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas;

• Proibição de realização de trabalhos nos espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, com exceção dos associados a situações de combate a incêndios rurais;

• Proibição de realização de trabalhos nos demais espaços rurais com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal;

• Proibição da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão, bem como a suspensão das autorizações que tenham sido emitidas;

• Proibição de lançamento de balões com mecha acesa.



De fora das restrições ficam:

• Os trabalhos associados à alimentação de animais e cultivo dos campos, desde que decorram em zonas de regadio ou sem florestas, sejam essenciais e inadiáveis, e não haja o risco de ignição;

• A extração de cortiça por métodos manuais e a extração (cresta) de mel, sem material incandescente;

• Os trabalhos de construção civil inadiáveis, com mitigação do risco de incêndio;

• É também permitida realização, entre o pôr-do-sol e as 11h00, de "trabalhos de colheita de culturas agrícolas com a utilização de máquinas, nomeadamente ceifeiras debulhadoras";

• No mesmo período são permitidas "operações de exploração florestal de corte, rechega e transporte", "desde que sejam adotadas medidas de mitigação de risco de incêndio rural e comunicada a sua realização ao Serviço Municipal de Proteção Civil territorialmente competente".