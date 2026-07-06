Novo teleférico em Gaia vai ligar praias em Canidelo ao metro da Arrábida

Para já não foram adiantados custos, mas o presidente da Câmara de Gaia, Luís Filipe Menezes (PSD/CDS-PP/IL), refere no vídeo que o projeto será apresentado esta semana e que o concurso público será lançado até agosto.

Haverá uma requalificação do atual nó rodoviário nos Jardins da Arrábida/Chãs para receber a estação do teleférico, cujo percurso terminará na estação de metro Arrábida da Linha Rubi do Metro do Porto (Casa da Música - Santo Ovídio), atualmente em construção.

Segundo o vídeo publicado no domingo à noite, em causa está uma nova ligação neste meio de transporte com estações na praia das Pedras Amarelas, praia de Lavadores, Douro Marina, Segundo Cais da Afurada, Jardins da Arrábida e Arrábida.

O novo teleférico público de Gaia ligará a praia das Pedras Amarelas, em Canidelo, à futura estação de metro da Arrábida, anunciou o presidente da câmara num vídeo públicado nas redes sociais.

Menezes refere que o sistema estará integrado no sistema Intermodal Andante, o que não acontece no atual teleférico existente no concelho, que liga o Jardim do Morro ao Cais de Gaia, e tem um custo de ida e volta de 10 euros para adultos e cinco para crianças.

No Porto, o Funicular dos Guindais e o Elevador da Lada podem ser usados por quem tem assinatura mensal Andante, sendo o bilhete ocasional de preço superior aos do Andante.

O projeto do novo teleférico de Gaia não estava explicitado no programa eleitoral do então candidato autárquico - que referia o estudo de "diferentes sistemas de mobilidade pedonal vertical" para "vencer o relevo com inteligência" - mas na cerimónia de tomada de posse, Luís Filipe Menezes já tinha anunciado a intenção de lançar um concurso para um teleférico entre as Devesas e Canidelo.

"São cerca de 40 mil pessoas que vão beneficiar de um transporte que as pode colocar no metro em menos de 10 minutos. Este concurso será lançado até ao final deste ano e espero que no próximo ano e meio a dois anos possa ser inaugurado por sua excelência o Bispo de Porto", disse em novembro.

No vídeo sobre esta ligação de teleférico, o presidente da autarquia refere ainda que no futuro será apresentado um outro projeto de teleférico público, mas desta vez "para o interior do concelho".

A Lusa contactou a Câmara de Gaia para obter mais informações e aguarda resposta.