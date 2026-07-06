Rixa com dezenas de pessoas causa três feridos no Porto

Uma rixa que envolveu dezenas de pessoas na Rua da Cidade de Recife, no Viso, no Porto, causou esta madrugada três feridos que foram encaminhados para o hospital após serem agredidos com armas brancas, disse fonte da PSP à Lusa.

De acordo com informação de fonte oficial da PSP do Porto, a ocorrência deu-se esta madrugada e envolveu um grupo de 20 elementos, dos quais 18 homens e duas mulheres.

Segundo a PSP, em causa estava um grupo de amigos que aguardava outro até aparecer um grupo ainda mais numeroso, que acabou por agredir os primeiros.

Um dos feridos foi atingido na zona do pescoço com uma arma branca, tendo também sofrido golpes nas costelas e no braço esquerdo, além de ter sido atingido no joelho com um taco de golfe, de acordo com a PSP.

A polícia confirmou ainda a agressão de outro elemento do grupo mais pequeno com recurso a uma garrafa e relatou também a perseguição de um outro elemento por "um veículo de grandes dimensões", incluindo uma tentativa de atropelamento em que o carro acabou a "pisar o pé".

Segundo a PSP, os feridos foram transportados para o hospital de São João.