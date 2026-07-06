Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 06 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Justiça

Tiago Grila vai a julgamento por atropelamento na Amadora

06 jul, 2026 - 15:56 • Redação

Durante um podcast, Tiago Grila falou do atropelamento e disse ter fugido do local. Depois de as declarações terem chegado à imprensa, o Ministério Público voltou a reabrir o inquérito, e a PSP retomou as investigações.

A+ / A-

O influencer Tiago Grila vai ser julgado pelo atropelamento de uma mulher na Amadora. O juiz de instrução decidiu, esta segunda-feira, levar o caso a julgamento.

Assim, Grila vai responder pelos crimes de ofensa à integridade física grave por negligência, omissão de auxílio e condução sem habilitação legal

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

​Influencer Tiago Grila confessa atropelamento e é apanhado pela PSP

​Influencer Tiago Grila confessa atropelamento e é apanhado pela PSP

Criador de conteúdos no TikTok revelou como atrope(...)

O caso remonta a 17 de janeiro de 2024.

Durante um podcast, Tiago Grila falou do atropelamento e disse ter fugido do local. Depois de as declarações terem chegado à imprensa, o Ministério Público voltou a reabrir o inquérito, e a PSP retomou as investigações.

O arguido arrisca uma pena efetiva de prisão de mais de cinco anos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 06 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde