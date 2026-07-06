- Noticiário das 16h
- 06 jul, 2026
-
Justiça
Tiago Grila vai a julgamento por atropelamento na Amadora
06 jul, 2026 - 15:56 • Redação
Durante um podcast, Tiago Grila falou do atropelamento e disse ter fugido do local. Depois de as declarações terem chegado à imprensa, o Ministério Público voltou a reabrir o inquérito, e a PSP retomou as investigações.
O influencer Tiago Grila vai ser julgado pelo atropelamento de uma mulher na Amadora. O juiz de instrução decidiu, esta segunda-feira, levar o caso a julgamento.
Assim, Grila vai responder pelos crimes de ofensa à integridade física grave por negligência, omissão de auxílio e condução sem habilitação legal
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Influencer Tiago Grila confessa atropelamento e é apanhado pela PSP
Criador de conteúdos no TikTok revelou como atrope(...)
O caso remonta a 17 de janeiro de 2024.
Durante um podcast, Tiago Grila falou do atropelamento e disse ter fugido do local. Depois de as declarações terem chegado à imprensa, o Ministério Público voltou a reabrir o inquérito, e a PSP retomou as investigações.
O arguido arrisca uma pena efetiva de prisão de mais de cinco anos.
- Noticiário das 16h
- 06 jul, 2026
-