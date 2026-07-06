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- 06 jul, 2026
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Exames nacionais
Todos os alunos terão acesso aos seus exames nacionais digitalizados, diz ministro da Educação
06 jul, 2026 - 13:49 • Cristina Nascimento , Ana Kotowicz
Mesmo os alunos que não peçam revisão dos exames terão acesso a um link para consultar as suas provas, uma decisão que dará tranquilidade às famílias, acredita o ministro da Educação.
(Em atualização)
Todos os alunos que fizeram exames nacionais vão ter acesso às suas provas digitalizadas. A garantia foi dada esta segunda-feira à Renascença pelo ministro da Educação, que acredita que não será preciso voltar a mexer no calendário das provas.
Para ter acesso ao documento, não será preciso pedir a revisão dos exames — situação que acontece quando os estudantes acreditam que a prova foi mal classificada.
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"Quando forem publicadas as notas, no dia 17, poderão aceder à sua prova online, à prova que realizaram, consultar a prova, verificar que aquela prova que eles fizeram foi a prova que foi corrigida e as classificações que tiveram em cada um dos itens da sua prova", disse o ministro da Educação. "Dessa forma, nós garantimos a confiança que é essencial num processo de avaliação externa, como o dos exames nacionais."
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Segundo Fernando Alexandre, os estudantes terão acesso a um link através do qual poderão consultar a digitalização dos seus exames. Aí, poderão conferir que tudo está correto: que a prova foi bem digitalizada, que reconhecem a sua caligrafia, e ver de que forma foram avaliados.
Com esta alteração ao processo, o ministro da Educação acredita que será dada tranquilidade às famílias, numa altura em que os problemas associados à digitalização e à avaliação são constantes.
Os professores avaliadores têm relatado, por exemplo, que recebem provas com caligrafia diferente — o que leva a crer que serão de alunos diferentes —, têm reportado problemas em gravar o trabalho de avaliação, e há ainda quem indique que recebeu exames para corrigir de disciplinas para as quais não tem competência para ser classificador.
Esta segunda-feira, por exemplo, a plataforma de classificação dos exames nacionais está indisponível, situação denunciada pelo movimento Missão Escola Pública e confirmada à Renascença pelo Ministério da Educação.
Segundo o ministro, foi identificado um "risco de vulnerabilidade" e que, por precaução, foi decidido "suspender o funcionamento do sistema" até às 15h00 desta segunda-feira.
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Famílias lesadas devem queixar-se
Depois de, na semana passada, ter considerado "imprudente" as famílias que marcaram férias para a época dos exames nacionais — cujo calendário foi alterado depois da acumulação de problemas —, a Renascença quis saber o que devem fazer os pais que se sentem lesados.
Há vários casos noticiados de quem teve de mudar férias e viagens, com perdas financeiras, e há várias petições a correr nesta altura, incluindo uma que pede a anulação dos exames."Acho que é preciso esperar pelas notas", começa por dizer o ministro Fernando Alexandre. "Depois das notas é que obviamente saberemos o efeito, mas obviamente se há alguma família que sinta que foi prejudicada — e que demonstre que foi efetivamente prejudicada por esta situação —, obviamente deve apresentar esta situação ao Estado português."
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