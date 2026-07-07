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Acidente com autocarro faz dois mortos em Agualva-Cacém
07 jul, 2026 - 10:26
Sinistro aconteceu junto à estação de comboios. Há ainda 14 feridos, quatro dos quais em estado grave.
Um acidente com um autocarro fez, esta terça-feira, dois mortos e deixou pelo menos 14 outras pessoas feridas, quatro das quais em estado grave, junto à estação de comboios de Agualva-Cacém.
A informação está a ser avançada pelo Correio da Manhã.
[Em atualização]
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