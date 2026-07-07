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Comboios
"Atrasos significativos" na Linha do Norte devido a problema na sinalização
07 jul, 2026 - 16:02 • Fátima Casanova
Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à Renascença que o problema na sinalização foi resolvido, mas ainda vai demorar algum tempo a normalizar a circulação de comboios na Linha do Norte.
Todos os comboios da Linha do Norte estavam, pelas 16h00 desta terça-feira, com circulação condicionada, devido a um problema nos sistemas de sinalização.
De acordo com fonte da CP, contactada pela Renascença, o problema foi detetato entre Setil e Santana-Cartaxo, pelas 14h00.
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A CP optou por não deixar sair os comboios do local de origem para maior conforto dos passageiros.
Entretanto, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à Renascença que o problema na sinalização foi resolvido, mas ainda vai demorar algum tempo a normalizar a circulação de comboios na Linha do Norte.
A CP fala em "atrasos significativos" nas ligações ferroviárias na principal linha do país.
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