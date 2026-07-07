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Autocarro atropela peões em Agualva-Cacém. Há dois mortos e 14 feridos

07 jul, 2026 - 10:26 • Daniela Espírito Santo , Jaime Dantas

Sinistro aconteceu junto à estação de comboios. Há ainda 14 feridos, quatro dos quais em estado grave.

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Um acidente com um autocarro da Carris fez, esta terça-feira, dois mortos e deixou pelo menos 14 outras pessoas feridas, quatro das quais em estado grave, junto à estação de comboios de Agualva-Cacém, no concelho de Sintra.

Os primeiros dados dão conta de um atropelamento, informação confirmada à Renascença pelo comando subregional da Grande Lisboa da Proteção Civil. O atropelamento terá acontecido pelas 09h42, junto ao túnel de acesso ao terminal de autocarros.

A zona não terá acesso pedonal oficial, mas é utilizada todos os dias pelos passageiros que procuram uma entrada mais rápida na estação de comboios para aceder às plataformas.

No local estão 35 operacionais, auxiliados por 16 veículos.

A informação foi inicialmente avançada pelo Correio da Manhã e, no entretanto, já consta dos dados disponibilizados online pela ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que trata o caso como um "atropelamento rodoviário".

[Notícia atualizada às 10h58 de 7 de julho de 2026 para acrescentar mais detalhes]

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