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Avião da SATA aterra de emergência nos Açores. Seis pessoas levadas ao hospital
07 jul, 2026 - 22:16 • Ricardo Vieira
Detetado fumo na cabine. O avião fazia ligação entre Ponta Delgada e Toronto, no Canadá, e foi obrigado a aterrar na ilha Terceira.
Um avião da SATA aterrou esta terça-feira de emergência na ilha Terceira, nos Açores, depois de ter sido detetado fumo na cabine, avança a SIC Notícias.
Seis pessoas foram transportadas para o hospital e outras foram assistidas na pista do aeroporto.
O avião da SATA fazia ligação entre Ponta Delgada e Toronto, no Canadá.
[em atualização]
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