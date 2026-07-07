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Avião da SATA aterra de emergência nos Açores. Seis pessoas levadas ao hospital

07 jul, 2026 - 22:16 • Ricardo Vieira

Detetado fumo na cabine. O avião fazia ligação entre Ponta Delgada e Toronto, no Canadá, e foi obrigado a aterrar na ilha Terceira.

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Um avião da SATA aterrou esta terça-feira de emergência na ilha Terceira, nos Açores, depois de ter sido detetado fumo na cabine, avança a SIC Notícias.

Seis pessoas foram transportadas para o hospital e outras foram assistidas na pista do aeroporto.

O avião da SATA fazia ligação entre Ponta Delgada e Toronto, no Canadá.

[em atualização]

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