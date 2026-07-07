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Fogo em Sabugal combatido por 250 bombeiros e 12 meios aéreos

07 jul, 2026 - 17:54 • Ricardo Vieira

Dez distritos de Portugal continental estão em situação de alerta devido ao risco de incêndio.

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Um incêndio que deflagrou esta terça-feira à tarde em Sabugal, no distrito da Guarda, está a ser combatido por 257 bombeiros, 69 viaturas e 12 meios aéreos.

Esta era a informação atualizada pelas 17h50 no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

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O alerta para este incêndio foi dado às 15h21, na zona de Bendada-Quinta do Monteiro.

Dez distritos de Portugal continental estão em situação de alerta devido ao risco de incêndio: Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro.

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