Fogo no Sabugal combatido por 360 bombeiros tem duas frentes

O incêndio que deflagrou esta terça-feira à tarde na zona de Bendada, no concelho do Sabugal, tem duas frentes ativas que estão a progredir para as freguesias da Benespera, no concelho da Guarda, e Penalobo, Sabugal.

“A situação na Bendada está controlada, não há casas em risco, e há muitos meios no terreno que conseguiram debelar o incêndio. O problema é que nesta zona passam linhas de alta tensão e os meios aéreos não conseguiram fazer descargas, o que complicou um bocado o trabalho dos operacionais”, disse Vítor Proença, presidente da Câmara do Sabugal, à agência Lusa.

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Segundo o autarca, o incêndio “já passou a estrada em direção à Quinta dos Bacelos, em Penalobo, ainda no concelho, e há outra frente para a zona de Benespera, já no concelho da Guarda”.

“As chamas deflagraram numa zona onde se registaram fogos rurais nos últimos anos, num terreno muito acidentado, com vales encaixados, o que complica muito o combate”.

Vítor Proença adiantou que os operacionais “têm de aguardar que o fogo chegue aos caminhos, aos estradões”. “Só aí é que o conseguem combater”.

O presidente da Câmara do Sabugal acrescentou que os operacionais e viaturas já estão a ser reposicionados, porque “os meios aéreos vão sair do teatro de operações daqui a pouco”. “Vamos ver se durante a noite se consegue controlar a situação”.

De acordo com página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 23h00 estavam no terreno 360 operacionais e 108 viaturas.

“Estamos à espera de mais meios, nomeadamente a Força Especial de Bombeiros, para tentar fazer alguns rescaldos durante a noite e ver se se consegue debelar o fogo”, referiu Vítor Proença.

O incêndio teve início às 15h21 na freguesia de Bendada, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, e o combate às chamas chegou a mobilizar onze meios aéreos, de acordo com Proteção Civil.

[notícia atualizada às 23h03]