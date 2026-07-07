​Hospitais privados recebem cada vez mais dinheiro de famílias e seguros de saúde

O relatório de monitorização da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) revela que os portugueses estão a recorrer cada vez mais aos hospitais privados.

Entre 2015 e 2023, a despesa corrente em saúde nestas unidades aumentou 56,6%, o que significa mais 1.050 milhões de euros gastos em consultas, exames, cirurgias, internamentos e outros tratamentos.

O relatório de monitorização da ERS explica que este aumento mostra “o peso crescente dos hospitais privados no sistema de saúde”.

E aponta para a importância cada vez maior dos pagamentos feitos diretamente pelas famílias e dos seguros de saúde.

Maior parte da oferta concentrada em quatro grupos

Mas o regulador deixa outro alerta: o setor hospitalar privado está demasiado concentrado, tanto no território, como na representatividade das empresas detentoras das unidades hospitalares.