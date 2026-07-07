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Relatório ERS

​Hospitais privados recebem cada vez mais dinheiro de famílias e seguros de saúde

07 jul, 2026 - 08:36 • André Rodrigues

Despesa nos hospitais privados aumentou 56,6% entre 2015 e 2023. Entidade Reguladora da Saúde alerta que o setor está concentrado apenas em quatro grandes grupos, o que põe em causa a concorrência.

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O relatório de monitorização da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) revela que os portugueses estão a recorrer cada vez mais aos hospitais privados.

Entre 2015 e 2023, a despesa corrente em saúde nestas unidades aumentou 56,6%, o que significa mais 1.050 milhões de euros gastos em consultas, exames, cirurgias, internamentos e outros tratamentos.

O relatório de monitorização da ERS explica que este aumento mostra “o peso crescente dos hospitais privados no sistema de saúde”.

E aponta para a importância cada vez maior dos pagamentos feitos diretamente pelas famílias e dos seguros de saúde.

Maior parte da oferta concentrada em quatro grupos

Mas o regulador deixa outro alerta: o setor hospitalar privado está demasiado concentrado, tanto no território, como na representatividade das empresas detentoras das unidades hospitalares.

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De acordo com o relatório da ERS, a oferta não pública está sobretudo localizada na Área Metropolitana do Porto, na Grande Lisboa e na região de Coimbra que, somadas, abrangem 43% da população.

Por outro lado, a maior parte do setor está nas mãos de quatro grandes grupos privados, o que, de acordo com o regulador, “reduz a diversidade de operadores e pode limitar a concorrência”.

Várias zonas com risco de domínio de um operador

A ERS identifica também várias regiões onde pode existir domínio de apenas um operador.

Entre elas estão o Algarve, Alto Minho, Cávado, Douro, Lezíria do Tejo, Médio Tejo, Oeste, Península de Setúbal, Região de Aveiro, Região de Leiria, Tâmega e Sousa e Viseu Dão-Lafões, além de várias zonas do Alentejo.

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