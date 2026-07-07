Meia centena de pessoas com sintomas de intoxicação nas Caldas da Rainha

Cerca de meia centena de pessoas com sintomas de intoxicação alimentar foram assistidas no Hospital das Caldas da Rainha, a maioria jovens que participam num torneiro de futebol, informou esta terça-feira a Câmara Municipal.

"Estima-se que entre 40 a 50 pessoas se tenham deslocado ao hospital desde ontem [segunda-feira] à noite, com sintomas como vómitos e diarreias", disse à agência Lusa o presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vítor Marques (independente).

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O autarca precisou que "a maioria são jovens" que participam no torneiro "Footmania", que decorre neste concelho e no de Óbidos (ambos no distrito de Leiria) até quarta-feira.

O Footmania 2026, Torneio Internacional de Futebol Juvenil, teve início em 24 de junho e reuniu 3.600 atletas, de 200 equipas, dos quais, nesta última fase, se encontram no concelho "mais de 1.500 jovens e alguns adultos", explicou o autarca.

Porém, esclareceu, "nem todas as pessoas que apresentaram estes sintomas têm ligações ao evento, havendo também caldenses que tiveram que recorrer ao hospital".

As causas deste surto "estão a ser investigadas pela Unidade de Saúde Pública", informou Vítor Marques, adiantando que "já foi feita uma vistoria a todo o processo alimentar e não foi detetado qualquer problema".

O restaurante que fornece as refeições dos atletas, na Expoeste - Centro de Exposições, "vai continuar a fazer as refeições hoje e quarta-feira", já que, segundo o autarca, a inspeção realizada pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) já terá permitir concluir que "a situação não estará relacionada com a proveniência das refeições".

"A Saúde Pública está a enveredar um conjunto de esforços para perceber as causas, se estão relacionadas com intoxicação alimentar ou com viroses", acrescentou, sublinhando que a Câmara já despistou também "suspeitas de que possa haver alguma relação com a rede de água [do concelho] ou com a água da Lagoa de Óbidos".

"A nossa rede de água tem análises consecutivas e não temos, até à data, nenhum registo de alteração de resultados das análises", afirmou, dando ainda nota de que, relativamente às análises à qualidade da água da lagoa e aos bivalves, também "não há registo de alterações".

Os pedido de auxílio de jovens, até aos 16 anos, começaram a surgir cerca das 21:00 de segunda-feira e, segundo o comandante sub-regional de operações de Socorro, Carlos Silva, "até às 10:30 de hoje tinham sido transportados pelos bombeiros 16 pessoas, das quais 15 jovens e um adulto, sendo que destas pessoas, nem todas tinham comido a refeição fornecida pela organização do torneio".

O número de pessoas que recorreram ao hospital aumentou ao longo do dia mas, segundo Vítor Marques, "quase todos foram tendo alta, havendo apenas um número reduzido que ficou a receber soro".

A Lusa contactou o Hospital das Caldas da Rainha e a organização do Footmania mas ainda não foi possível obter mais esclarecimentos.