Onda de calor: Minho registou máximos históricos de temperatura

Apesar de a região do Alentejo ser aquela que tradicionalmente regista as temperaturas mais elevadas, nesta recente onda de calor, a região do Minho destacou-se com alguns registos históricos, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“As regiões onde foram ultrapassados alguns máximos históricos, no que se refere à temperatura máxima, foram no Minho. Viana de Castelo registou com 39,9 graus, mas Monção, por exemplo, teve 43 graus no dia 4 e ultrapassou o anterior máximo histórico. Vila Nova de Cerveira teve 41 graus e ultrapassou o máximo histórico para o mês de julho. O Porto chegou aos 38,5 graus e esteve bastante próximo de ultrapassar o máximo histórico”, adianta à Renascença, Jorge Ponte, chefe da Divisão de Meteorologia do IPMA.

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No Minho, verificou-se um episódio de calor relativamente curto, em comparação com outras zonas do país onde houve mais dias com altas temperaturas.

O especialista exemplifica com o caso da capital: “Lisboa teve, talvez, um dos períodos mais longos com temperaturas acima de 36, 37 graus, com estes registos. No entanto, não atingiu nem perto o valor que foi atingido em agosto de 2018, que foi de 44 graus. Portanto, foi um episódio mais pela duração e não tanto pelo valor absoluto”, especifica.

No Alentejo, Alvega atingiu os 44,1 e Mora chegou aos 44,3. Estas foram as temperaturas mais elevadas nos últimos dias, em território continental.

Apesar do calor, Jorge Ponte diz que os valores já estão a baixar e, até ao final da semana, as temperaturas voltam ao normal.

“Esta onda de calor vai terminar esta semana. Foi um episódio significativo e, pelo menos, no horizonte de uma semana, as temperaturas vão descer para valores normais para a época e assim vão permanecer, pelo menos até ao meio da próxima semana. As previsões indicam, com uma probabilidade relativamente elevada, que toda a próxima semana terá temperaturas relativamente normais para a época do ano, sem episódios de onda de calor”, sublinha.