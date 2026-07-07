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Sete distritos do continente sob aviso laranja devido ao tempo quente

07 jul, 2026 - 11:10 • Lusa

Temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Viana do Castelo) e os 22 (Portalegre e Faro) e as máximas entre os 23 (Aveiro e Porto) e os 40 (Évora).

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Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão esta terça e quarta-feira sob aviso laranja por causa do tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso laranja para estes sete distritos vai estar em vigor até às 23h00 de quarta-feira, passando depois a amarelo até às 18h00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima para os distritos de Viseu, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria e Coimbra até às 23h00 de quarta-feira e Vila Real até às 18h00 de quinta-feira.

Também as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão até às 18h00 de quinta-feira sob aviso laranja por causa do tempo quente.

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As costas norte e sul da ilha da Madeira e Porto Santo vão estar até às 18h00 de quinta-feira sob aviso amarelo face à persistência de valores muito elevados das temperaturas máximas.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Na segunda-feira, o Governo decretou a prorrogação da situação de alerta em vigor, desde as 00h01 desta terça-feira até às 23h59 de quinta-feira em 10 distritos de Portugal Continental.

A decisão abrange os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Beja, Santarém, Portalegre, Évora e Faro e justifica-se com "a manutenção da onda de calor" e com "previsões meteorológicas ainda de grande adversidade para os próximos dias nos distritos do interior do país".

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral Norte e Centro até final da manhã, pequena descida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Viana do Castelo) e os 22 (Portalegre e Faro) e as máximas entre os 23 (Aveiro e Porto) e os 40 (Évora).

Para o arquipélago da Madeira está previsto hoje céu em geral pouco nublado e vento fraco.

As temperaturas vão variar entre os 20 e os 26 graus no Funchal e entre os 20 e os 27 no Porto Santo.

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