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- 07 jul, 2026
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TML não avança prazo para investigação a acidente com autocarro no Cacém
07 jul, 2026 - 20:06 • Anabela Góis
A circulação de passageiros e autocarros já foi normalizada, após o acidente desta terça-feira de manhã que provocou dois mortos e 16 feridos.
O presidente da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que gere o serviço rodoviário intermunicipal, desconhece quando serão conhecidos os resultados da investigação às causas do acidente com um autocarro, no Cacém, que provocou dois mortos e 16 feridos.
Em declarações à Renascença, Carlos Humberto Carvalho que o autocarro da Carris Metropolitana vai ser sujeito a perícias, mas desconhece-se quando haverá conclusões.
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“Sinceramente, acho que não há ninguém que lhe consiga dar esses prazos neste momento. Há pergunta concreta, a resposta é não sei responder”, afirma o presidente dos TML.
Carlos Humberto Carvalho diz que a circulação de passageiros e autocarros já foi normalizada, após o acidente desta terça-feira de manhã.
O presidente dos TML adianta que ainda não conversou com o motorista do autocarro para não interferir na investigação em curso.
Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as vítimas mortais são duas mulheres com idades entre os 30 e 40 anos.
Os feridos foram transportados para os Hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier, em Lisboa.
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