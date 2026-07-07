TML não avança prazo para investigação a acidente com autocarro no Cacém

O presidente da Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que gere o serviço rodoviário intermunicipal, desconhece quando serão conhecidos os resultados da investigação às causas do acidente com um autocarro, no Cacém, que provocou dois mortos e 16 feridos.

Em declarações à Renascença, Carlos Humberto Carvalho que o autocarro da Carris Metropolitana vai ser sujeito a perícias, mas desconhece-se quando haverá conclusões.

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“Sinceramente, acho que não há ninguém que lhe consiga dar esses prazos neste momento. Há pergunta concreta, a resposta é não sei responder”, afirma o presidente dos TML.

Carlos Humberto Carvalho diz que a circulação de passageiros e autocarros já foi normalizada, após o acidente desta terça-feira de manhã.

O presidente dos TML adianta que ainda não conversou com o motorista do autocarro para não interferir na investigação em curso.

O alerta para o despiste do autocarro seguido de atropelamento foi dado às 09h42 desta terça-feira, na Rua Elias Garcia, em Agualva e Mira-Sintra, concelho de Sintra.



Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as vítimas mortais são duas mulheres com idades entre os 30 e 40 anos.

Os feridos foram transportados para os Hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier, em Lisboa.