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Tráfico de droga. 26 detidos em megaoperação em Aveiro e Porto

07 jul, 2026 - 13:57 • Lusa

Suspeitos, com idades entre os 17 e 61 anos, foram detidos no âmbito de uma investigação criminal que decorria há vários meses.

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A GNR deteve esta terça-feira 21 homens e cinco mulheres suspeitos de pertencer a uma rede de tráfico de droga que atuava nos distritos de Aveiro e Porto, informou aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que os suspeitos, com idades entre os 17 e 61 anos, foram detidos durante uma megaoperação policial realizada hoje, no âmbito de uma investigação criminal que decorria há vários meses.

Segundo a GNR, a ação conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Oliveira de Azeméis destinava-se ao desmantelamento de uma organização criminosa indiciada pela prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, posse de armas de fogo e outros ilícitos conexos.

"A investigação permitiu identificar uma estrutura criminosa organizada e com significativa capacidade logística, que operava de forma permanente e coordenada, assegurando o abastecimento, transporte, armazenamento e distribuição de substâncias estupefacientes nos distritos de Aveiro e Porto", refere a mesma nota.

De acordo com a investigação, a atividade criminosa incidia maioritariamente nos concelhos de Aveiro, Arouca, Estarreja, Vale de Cambra, Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira, Vila Nova de Gaia e Porto, abastecendo uma vasta rede de consumidores e recorrendo a diversos locais para ocultação, preparação e distribuição do produto estupefaciente.

A Guarda refere ainda que parte da atividade criminosa era desenvolvida em zonas urbanas de elevada concentração populacional e em locais frequentemente utilizados por jovens, incluindo áreas envolventes de estabelecimentos de ensino, procurando explorar a vulnerabilidade dessa população para a angariação de consumidores e expansão da atividade ilícita.

No decurso da operação, que contou com o apoio da PSP, foram cumpridos 11 mandados de detenção, tendo sido realizadas 43 buscas domiciliárias e 44 buscas domiciliárias, envolvendo um elevado dispositivo operacional composto por militares da Guarda de diversas valências.

Durante esta ação foram apreendidos cerca de 40 quilogramas de haxixe, correspondentes a aproximadamente 80 mil doses individuais, entre outro produto estupefaciente e diverso material relacionado com a atividade criminosa.

Segundo a GNR, os detidos serão presentes na quarta-feira, pelas 14h00, no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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