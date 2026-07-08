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Exames nacionais
"Amadorismo." Ministro da Educação "não tem condições" para continuar no cargo
08 jul, 2026 - 12:51 • Lusa
"Não somos nós que dizemos. Especialistas na área dizem que foi um processo feito com amadorismo e sem um plano de contingência. E os resultados estão à vista. E atenção: vamos ter, de certeza, o pedido de reapreciação de milhares de provas", disse Feliciano Costa.
Fernando Alexandre "não tem condições para exercer a função de ministro da Educação". A Fenprof, que acusa o Ministério da Educação de amadorismo no processo de classificação dos exames nacionais, pediu exigiu soluções rápidas. As declarações foram feitas esta quarta-feira, em conferência de imprensa, no Porto.
"O ministro, perante o que tem acontecido, (...) não tem condições para exercer a função de ministro da Educação", disse um dos secretários gerais da Federação Nacional de Professores, Francisco Gonçalves.
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"Não somos nós que dizemos. Especialistas na área dizem que foi um processo feito com amadorismo e sem um plano de contingência. E os resultados estão à vista. E atenção: vamos ter, de certeza, o pedido de reapreciação de milhares de provas. Falamos aqui no dilatar de prazos, a 17 de julho ou 20 de julho, o processo não estará concluído", acrescentou o também secretário-geral da Fenprof José Feliciano Costa.
reportagem
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Em conferência de imprensa, no Porto, para marcar o lançamento de um abaixo-assinado contra as "graves deficiências verificadas no processo de classificação dos exames nacionais e suas consequências", a Fenprof criticou a decisão do Ministério da Educação de alterar o processo de classificação dos exames, passando-o a formato digital com sistemas informáticos que têm apresentado problemas desde o início.
Insistindo que Fernando Alexandre tem de assumir as responsabilidades políticas, a Fenprof alertou que a questão atual não está "só na pessoa, mas nas opções políticas".
"Tem de haver aí um recuo, tem de haver mudanças. O problema aqui não é a questão da mudança do ministro. O ministro pode sair. Se as políticas continuarem, ficamos todos na mesma", disse José Feliciano Costa.
Pela primeira vez este ano, as provas dos 11º e 12º anos, que continuam a ser realizadas em papel, estão a ser corrigidas em formato digital, um processo que implica que sejam digitalizadas e só depois distribuídas pelos professores para serem avaliadas.
No entanto, nas últimas semanas, professores classificadores relataram atrasos na disponibilização das provas, erros na digitalização das folhas de resposta e problemas técnicos na plataforma de distribuição e classificação.
Na semana passada, o Governo anunciou o adiamento da divulgação dos resultados e da segunda fase dos exames nacionais devido aos problemas técnicos que, na segunda-feira, o ministro da Educação disse estarem resolvidos.
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