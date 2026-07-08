“Apesar das temperaturas mais baixas, INEM não irá desmobilizar meios”

O presidente do INEM explica que os efeitos negativos das ondas de calor sobre a saúde, nomeadamente entre doentes crónicos , tendem a surgir nos 10 dias seguintes à exposição às temperaturas elevadas.

Na terça-feira, o número de chamadas foi de 4.750, cerca de 250 pedidos de ajuda acima do habitual.

“Habitualmente, temos uma média de cerca de 4.500 chamadas por dia, na passada segunda-feira chegámos às 5.149 chamadas , ou seja, tivemos um aumento bastante significativo”, refere Luís Cabral.

O número de chamadas para o 112 está acima do normal e o INEM vai manter a capacidade de resposta nos próximos dias devido ao impacto da onda de calor nos doentes crónicos e crianças, disse à Renascença o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica.

“Aquilo que nós vemos é, no fundo, um impacto indireto dessa onda de calor, ou seja, a descompensação das doenças crónicas nos doentes com insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, os doentes mais idosos, mais debilitados, ou no fundo as faixas etárias mais nos extremos, as crianças.”

Luís Cabral refere que nos “10 dias subsequentes” à onda de calor ainda haverá impacto na saúde dos portugueses, por isso, o INEM não vai baixar o nível de alerta.

“Apesar de termos temperaturas mais baixas neste momento, o INEM não irá desmobilizar os seus meios, porque sabemos que durante estes próximos 10 dias é natural que tenhamos um número mais elevado de chamadas”, afirma o presidente do INEM, em declarações à Renascença.

A onda de calor que chegou a Portugal na passada quarta-feira, 1 de julho, está a provocar um pico de mortalidade que já fez mais de 260 mortes acima do esperado para esta época do ano, comparado com anos anteriores.



As altas temperaturas fizeram aumentar o número de mortes: desde o início de julho morreram em Portugal 2.287 pessoas, segundo dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) do Ministério da Saúde.