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Cobra encontrada no interior de caixa multibanco em Pombal

08 jul, 2026 - 20:17 • Redação

Cobra-de-escada foi encontrada no interior das instalações de uma caixa automática, num edifício público em Pombal. Animal terá procurado abrigo devido às elevadas temperaturas. SEPNA retirou a cobra em segurança e devolveu-o ao habitat natural.

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Uma cobra-de-escada foi encontrada no interior das instalações de uma caixa automática (ATM) instalada num edifício público, em Pombal, levando à intervenção dos militares do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR. A notícia é avançada pelo portal "SAPO".

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O exemplar, com cerca de um metro de comprimento, terá procurado refúgio no local para escapar às elevadas temperaturas registadas no exterior, segundo um comunicado do SEPNA.

A operação de resgate contou com a colaboração da empresa de segurança responsável pelo equipamento, permitindo a recolha do animal sem incidentes.

Após a intervenção, o ofídio foi libertado no seu habitat natural, numa zona afastada de aglomerados populacionais, garantindo a preservação da espécie e a segurança da população.

Segundo o SEPNA, "a cobra-de-escada é uma espécie inofensiva e áglifa, ou seja, não possui dentes inoculadores de veneno, não representando perigo para as pessoas".

O SEPNA considera que a ocorrência evidencia a importância da proteção da fauna selvagem e da sensibilização para a preservação das espécies que integram os ecossistemas naturais.

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