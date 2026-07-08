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Detido suspeito de abusar sexualmente de duas filhas em Vinhais

08 jul, 2026 - 15:21 • Lusa

Uma das filhas é portadora de deficiência cognitiva. Foram, ainda, recolhidos elementos probatórios que apontam para a eventual existência de outra vítima, igualmente filha do agressor e atualmente com 21 anos, cujos abusos terão ocorrido entre os 10 e os 13 anos.

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Um homem de 67 anos foi detido, em Vinhais, por suspeita de abusar sexualmente das suas duas filhas, uma delas portadora de deficiência cognitiva, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

O suspeito, detido por elementos do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, está "fortemente indiciado" pela prática dos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e abuso sexual de criança, sobre as suas duas filhas, e ainda pela posse de arma proibida.

A PJ explicou, em comunicado, que a detenção resultou de diligências de investigação desenvolvidas na sequência da comunicação de factos suscetíveis de integrar ilícitos contra a liberdade e autodeterminação sexual, alegadamente ocorridos no domingo, no interior da residência onde o suspeito e as vítimas residiam, no concelho de Vinhais, distrito de Bragança.

A Judiciária disse que, no decorrer da investigação, foram "recolhidos relevantes elementos probatórios que permitiram a forte indiciação de que o agressor ter-se-á aproveitado da especial vulnerabilidade da filha, com 40 anos, portadora de deficiência cognitiva devidamente documentada para, sobre ela, praticar atos de natureza sexual".

Foram ainda recolhidos, acrescentou, elementos probatórios que apontam para a eventual existência de outra vítima, igualmente filha do agressor e atualmente com 21 anos, cujos abusos terão ocorrido entre os 10 e os 13 anos.

Esta suspeita está em investigação pela PJ.

O detido vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Bragança.

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