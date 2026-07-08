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Ensino
Exames nacionais: Ministro da Educação diz estar a "resolver tudo"
08 jul, 2026 - 18:17 • Lusa
Fernando Alexandre fez uma breve declaração aos jornalistas, depois de o Presidente da República pedir "rápida resolução" dos problemas na correção dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos.
O ministro da Educação escusou-se esta quarta-feira a comentar as declarações do Presidente da República sobre garantir que se manterá intacta a confiança das famílias no sistema de avaliação dos exames, dizendo apenas que a sua equipa está a "resolver tudo".
O Presidente da República espera que os problemas na classificação dos exames nacionais do ensino secundário sejam resolvidos rapidamente: "O desejo do Presidente é que rapidamente tudo volte à normalidade e, sobretudo, que a relação de confiança entre os alunos e as suas famílias e o sistema de avaliação se mantenham intactos", afirmou, mostrando-se confiante que tal irá acontecer.
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Questionado pelos jornalistas à saída de um encontro sobre ensino profissional no Parlamento, o ministro Fernando Alexandre disse apenas que a sua equipa estava a trabalhar.
"Estamos a resolver, estamos a resolver tudo. Estamos a trabalhar", disse apenas o ministro, que abandonou o local também sem reagir ao pedido de demissão feito esta quarta-feira pela Fenprof.
Em causa estão as falhas identificadas durante o processo de avaliação dos cerca de 300 mil exames nacionais do 11.º e 12.º anos, que levaram a tutela a adiar as datas de divulgação dos resultados da 1.º fase assim como o calendário das provas da 2ª fase.
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