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Exames nacionais: Ministro da Educação diz estar a "resolver tudo"

08 jul, 2026 - 18:17 • Lusa

Fernando Alexandre fez uma breve declaração aos jornalistas, depois de o Presidente da República pedir "rápida resolução" dos problemas na correção dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos.

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Ministro da Educação diz estar a "resolver tudo" no caso dos exames nacionais

O ministro da Educação escusou-se esta quarta-feira a comentar as declarações do Presidente da República sobre garantir que se manterá intacta a confiança das famílias no sistema de avaliação dos exames, dizendo apenas que a sua equipa está a "resolver tudo".

O Presidente da República espera que os problemas na classificação dos exames nacionais do ensino secundário sejam resolvidos rapidamente: "O desejo do Presidente é que rapidamente tudo volte à normalidade e, sobretudo, que a relação de confiança entre os alunos e as suas famílias e o sistema de avaliação se mantenham intactos", afirmou, mostrando-se confiante que tal irá acontecer.

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Questionado pelos jornalistas à saída de um encontro sobre ensino profissional no Parlamento, o ministro Fernando Alexandre disse apenas que a sua equipa estava a trabalhar.

"Estamos a resolver, estamos a resolver tudo. Estamos a trabalhar", disse apenas o ministro, que abandonou o local também sem reagir ao pedido de demissão feito esta quarta-feira pela Fenprof.

Em causa estão as falhas identificadas durante o processo de avaliação dos cerca de 300 mil exames nacionais do 11.º e 12.º anos, que levaram a tutela a adiar as datas de divulgação dos resultados da 1.º fase assim como o calendário das provas da 2ª fase.

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