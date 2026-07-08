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Fogo no Sabugal ainda tem mais de 250 homens no terreno mas está em resolução

08 jul, 2026 - 07:34 • João Carlos Malta

Incêndio em zona de mato entrou em fase de resolução depois de tido início na tarde de terça-feira.

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O incêndio no Sabugal é ainda o que esta quarta-feira mais meios tem no terreno com 257 homens e 79 viaturas, mas a esta hora já se encontra em fase de resolução.

O fogo no lugar da Quinta do Monteiro, no Sabugal, distrito da Guarda, chegou a ter duas frente ativas. O combate às chamas chegou a mobilizar onze meios aéreos, de acordo com Proteção Civil.

Neste momento, de acordo com a página da Associação Nacional de Proteção Civil, estão ativos 29 fogos combatidos por 95 operacionais e 20 veículos.


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