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Fogo no Sabugal ainda tem mais de 250 homens no terreno mas está em resolução
08 jul, 2026 - 07:34 • João Carlos Malta
Incêndio em zona de mato entrou em fase de resolução depois de tido início na tarde de terça-feira.
O incêndio no Sabugal é ainda o que esta quarta-feira mais meios tem no terreno com 257 homens e 79 viaturas, mas a esta hora já se encontra em fase de resolução.
O fogo no lugar da Quinta do Monteiro, no Sabugal, distrito da Guarda, chegou a ter duas frente ativas. O combate às chamas chegou a mobilizar onze meios aéreos, de acordo com Proteção Civil.
Neste momento, de acordo com a página da Associação Nacional de Proteção Civil, estão ativos 29 fogos combatidos por 95 operacionais e 20 veículos.
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