- Noticiário das 22h
- 08 jul, 2026
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GNR deteve homem que causou fogo em Seia a cortar poste com rebarbadora
08 jul, 2026 - 15:19 • Lusa
Segundo as autoridades, "a projeção de partículas incandescentes provocou a ignição da vegetação envolvente", tendo ardido cerca de 0,05 hectares de pasto.
A GNR deteve um homem de 38 anos, no concelho de Seia, na terça-feira, pelo crime de incêndio florestal originado pelo uso de uma rebarbadora no corte de um poste metálico.
"Na sequência de um foco de incêndio, os elementos do SEPNA realizaram diligências de investigação que permitiram apurar que a origem da ocorrência esteve relacionada com trabalhos de corte de um poste metálico efetuados com uma rebarbadora", adiantou o Comando Territorial da Guarda da GNR em comunicado enviado à agência Lusa.
Segundo as autoridades, "a projeção de partículas incandescentes provocou a ignição da vegetação envolvente", tendo ardido cerca de 0,05 hectares de pasto.
O suspeito foi detido e constituído arguido por elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Gouveia.
Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Seia.
A GNR lembrou que "qualquer foco de incêndio ou comportamento de risco deve ser comunicado de imediato através do 112".
"A utilização de máquinas e equipamentos agrícolas exige a adoção de medidas de segurança que minimizem o risco de ignição".
A GNR aconselhou ainda os cidadãos a consultarem o nível de perigo de incêndio rural e as restrições em vigor antes de realizarem trabalhos agrícolas ou florestais.
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