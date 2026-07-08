Governo anuncia instalação de mais radares de controlo de velocidade nas estradas

O Governo vai instalar 12 novos radares de velocidade média nas estradas portuguesas, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Administração Interna, e a proposta do novo Código da Estrada será entregue ao executivo em setembro.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, no final da apresentação da campanha de segurança rodoviária "Este Verão tu escolhes como chegar... Escolhe chegar bem!", uma iniciativa da ABC -- Associação Bênção dos Capacetes que visa alertar os utilizadores de motociclos para a adoção de comportamentos responsáveis.

Rui Rocha precisou que a equipa multidisciplinar criada pelo Governo para desenvolver uma proposta sobre um novo Código da Estrada deverá entregar as conclusões ao Ministério da Administração Interna (MAI) em setembro.

O novo Código da Estrada está entre as várias medidas anunciadas em abril pelo Governo para reduzir a sinistralidade rodoviária, além da reativação da Brigada de Trânsito da GNR quase 20 anos depois e de mais fiscalização nas estradas.

O secretário de Estado disse também que está a ser ultimado um concurso público para a instalação nas estradas de mais radares de velocidade média.

Segundo o MAI, vão ser 12 os radares de velocidade média que vão ser instalados nas estradas portuguesas.

"Estamos também numa profunda transformação digital na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e até ao final de agosto, início de setembro iremos começar a implementar uma interoperacionalidade com as forças de segurança numa dimensão de fiscalização, de formação e sensibilização", referiu.

O governante falou ainda da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária (ENSR), que está em consulta pública até 18 de julho, destacando que este documento tem como objetivo reduzir em 50% as vítimas mortais até 2030 em relação a 2019.

Rui Rocha indicou que a ENSR estava parada há vários anos e considerou que se trata "de um avanço significativo" para combater a sinistralidade rodoviária.

Também presente na cerimónia, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alertou para a necessidade da adoção de comportamentos responsáveis e seguros na estrada, de promover uma cultura de segurança, respeito e cidadania.

O ministro indicou ainda que até 06 de julho foram registadas 250 vítimas mortais em acidentes rodoviários, mais 33 do que no mesmo período do ano passado.

A campanha hoje apresenta no MAI, que tem como parceiros o Ministério da Administração Interna, Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Autoridade nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), visa sensibilizar a sociedade para a importância da "prudência, da responsabilidade e da valorização da vida humana na estrada, em particular, da comunidade motociclista durante o verão".

Os alvos da campanha são os motociclistas de todas as idades e níveis de experiência, condutores de ciclomotores, "scooters" e motociclos de pequena e grande cilindrada, motoclubes, associações de motociclistas e grupos informais, jovens recém-encartados e novos utilizadores de motociclos.

A campanha dirige-se igualmente a empresas e profissionais que utilizam motociclos como ferramenta de trabalho, famílias e acompanhantes de motociclistas e todos os utilizadores das estradas.

Na cerimónia foi também assinado um protocolo de colaboração interinstitucional entre a ABC, a GNR, a PSP e a ANSR, o Santuário de Fátima e a Câmara Municipal de Ourém, para a XI Peregrinação da Bênção dos Capacetes em Fátima, a realizar em setembro.