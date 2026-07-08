Homem morre na Madeira quando praticava mergulho

Um homem, de 50 anos e de nacionalidade suíça, morreu esta quarta-feira junto ao Cais da Sardinha, na Ponta de São Lourenço, no concelho de Machico, na Madeira, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória enquanto praticava mergulho ("snorkeling"), anunciaram as autoridades.

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Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta para a ocorrência foi dado às 16h29, através do Serviço Regional de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (SRPC-RAM), que acionou meios do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, dos Bombeiros Municipais de Machico e da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR).

A nota refere que o homem ter-se-á sentido mal enquanto praticava a atividade de "snorkeling" e que são ainda desconhecidas as causas que estiveram na origem da situação.

Quando os meios de socorro chegaram à Marina da Quinta do Lorde, no Caniçal, no extremo leste da ilha da Madeira, iniciaram as manobras de reanimação, mas não conseguiram "reverter a situação".

O óbito foi declarado pelo delegado de saúde e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal do Funchal. O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência, refere a mesma informação.

"Snorkeling" é uma prática desportiva de mergulho em águas rasas, na qual o mergulhador utiliza apenas uma máscara, barbatanas e um tubo de respiração.