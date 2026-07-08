Hospital de Braga mantém o nível 3 de contingência devido à onda de calor

O Hospital de Braga vai manter o nível 3 do Plano Local de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde devido à onda de calor, apesar de as temperaturas já terem baixado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em declarações à Renascença, Aldara Braga, diretora clínica da Unidade Local de Saúde de Braga (ULS Braga), dá conta de um aumento do número de internamentos e admite que a situação se vai manter.

"Tivemos um aumento da necessidade de internamentos. Isso faz com que o nível de alerta permaneça porque precisamos de ter uma resposta atempada e planeada quanto às camas de internamento. Estamos a falar de adultos vulneráveis. Não tivemos necessidade de alargar respostas ao nível da pediatria", refere Aldara Braga.

A diretora clínica adianta que as 35 camas de contingência que, entretanto, foram abertas estão todas ocupadas.

A Unidade Local de Saúde de Braga ativou o nível mais elevado de contingência, baseando-se nas temperaturas máximas registadas e previstas para a região, que apontam para a continuação de um cenário de risco elevado para a saúde da população nos próximos dias.

Os efeitos negativos das ondas de calor sobre a saúde, nomeadamente entre doentes crónicos, tendem a surgir nos dez dias seguintes à exposição às temperaturas elevadas, fator que leva a responsável pela Unidade Local de Saúde de Braga a reiterar a importância de evitar o aumento dos riscos associados ao calor.

"Quando ativámos o nível de contingência 3 não foi só para a resposta no momento, mas para planear exatamente essa possibilidade de, nos dias seguintes, continuarmos a ter esse aumento da afluência. Sabemos que tal pode acontecer e temos de estar prontos para responder a essa necessidade", afirma Aldara Braga.

A responsável acredita que a ULS Braga tem, nesta altura, os recursos necessários para fazer face a uma maior procura dos serviços de saúde.

"Até à data temos tido a capacidade de equilibrar toda a nossa atividade assistencial e programada. O que vai acontecer amanhã, conseguimos planear uma parte; a outra parte estaremos cá para responder com toda a prontidão que sempre apresentámos", conclui Aldara Braga.

A ULS Braga manterá o nível 3 do plano de contingência ativo enquanto a situação assim o justificar, reavaliando permanentemente a evolução da afluência e da atividade assistencial.

A ULS Braga reitera as recomendações emitidas pela Direção-Geral da Saúde para proteção da população perante as temperaturas elevadas:

Beber água, mesmo sem sede, evitando álcool e cafeína, pelo menos 1,5 litros por dia;

Permanecer em ambientes frescos ou climatizados, com sombra e circulação de ar, pelo menos duas a três horas por dia;

Manter janelas, persianas e estores fechados nos períodos de maior calor ou em zonas com poeiras dos incêndios;

Evitar a exposição direta ao sol, sobretudo entre as 11h00 e as 17h00;

Usar protetor solar com fator igual ou superior a 30, renovando a aplicação;

Usar roupa clara, leve e larga, chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta;

Evitar esforços físicos intensos no exterior;

Escolher as horas de menor calor para viajar de carro e nunca deixar crianças ou animais dentro de veículos estacionados ao sol;

Dar atenção especial a crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas e trabalhadores expostos ao calor;

Assegurar que as crianças bebem água com frequência e permanecem em locais frescos e arejados;

Não expor bebés com menos de seis meses ao sol, direta ou indiretamente;

Contactar e acompanhar idosos e pessoas isoladas, garantindo hidratação e permanência em ambientes frescos;

Manter-se informado sobre as condições climatéricas para adotar os cuidados necessários.

Perante sinais como suores intensos, febre, vómitos ou náuseas, pulsação acelerada ou fraca, irritação dos olhos, nariz e garganta, tosse persistente, dificuldade respiratória ou alterações do estado de consciência, como fraqueza, sonolência ou desmaio, a ULS Braga apela ao contacto com a Linha SNS 24, através do número 808 24 24 24, ou, em situações graves, para o número europeu de emergência 112.