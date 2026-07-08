Militar da GNR fora de serviço agredido e atacado com garrafa em Évora

Um militar da GNR que se encontrava fora de serviço sofreu ferimentos ligeiros na sequência de agressões alegadamente infligidas por três homens numa freguesia rural do concelho de Évora, revelaram esta quarta-feira fontes da Guarda e da Proteção Civil.

A fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à agência Lusa que as agressões ocorreram em São Manços, na madrugada de terça-feira, quando o militar auxiliava a gerente de um quiosque a fechar o espaço, face à insistência de clientes por mais bebida.

Já com o quiosque fechado, adiantou a mesma fonte, o militar foi agredido com uma garrafa na cabeça, murros e pontapés alegadamente por três homens.

Segundo a mesma fonte, o guarda agredido não se encontrava de serviço e nem se identificou como militar da GNR perante as pessoas presentes.

"Mas não quer dizer que não o conheçam como militar", salientou a fonte do Comando Territorial de Évora da GNR, frisando que a Guarda tem conhecimento da identidade dos alegados agressões.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central disse que o alerta para uma vítima de agressão foi recebido às 01:35 de terça-feira.

Esta fonte referiu que a vítima foi transportada pelos bombeiros para as urgências do hospital de Évora com ferimentos ligeiros.

De acordo com a fonte da GNR, o militar teve alta hospitalar no próprio dia.