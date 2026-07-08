PJ desmantela grupo de auxílio à imigração ilegal. Há cinco detidos

A Polícia Judiciária desmantelou, esta terça-feira, um grupo criminoso dedicado ao auxílio à imigração ilegal, suspeito de "regularização fraudulenta de milhares de imigrantes".

Em comunicado enviado às redações esta quarta-feira, a PJ adianta que, da operação policial que decorreu em Cantanhede, Pombal, Alcobaça e Porto, resultaram cinco detidos.

Na missiva, as autoridades dizem que uma das pessoas detidas foi apanhada em flagrante delito com uma arma proibida, numa das 16 buscas realizadas na terça-feira. Os restantes, dois homens e duas mulheres, eram, segundo o texto da PJ, "três empresários e o chefe de um serviço de Finanças da região centro".

De acordo com a PJ, em causa estão crimes de auxílio à imigração ilegal, associação de auxílio à imigração ilegal, corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. A investigação já decorria desde setembro de 2025 mas, segundo o comunicado, a legalização fraudulenta já acontecia "ao longo de vários anos". "Os suspeitos atuavam movidos pelo propósito de obter elevados proventos financeiros, recorrendo, para o efeito, a elaboradas estratégias destinadas a dissimular a sua atuação e a ludibriar diversas instituições do Estado português", é dito.

"Os imigrantes, enquanto clientes deste grupo criminoso e na expectativa de alcançarem uma vida melhor, dispuseram-se a pagar elevadas quantias monetárias para obter a documentação necessária à instrução dos respetivos processos de regularização, vivendo e trabalhando, muitos deles, em diversos países do espaço europeu, pese embora figurem, perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social, como exercendo atividade profissional em Portugal", acrescenta o texto.

Os detidos, com idades entre os 33 e os 55 anos e sem antecedentes criminais conhecidos, vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório.

Nas buscas foram encontrados muitos documentos, equipamento informático, três armas de fogo e cerca de 50 mil euros.