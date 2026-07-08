Prisão preventiva para suspeito de ter agredido polícias da PSP no aeroporto

O homem suspeito de ter agredido, na segunda-feira, dois agentes da PSP e funcionários do aeroporto de Lisboa ficou hoje em prisão preventiva, disse à Lusa fonte policial.

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O suspeito, de nacionalidade irlandesa e de 27 anos, foi detido pela PSP na segunda-feira e foi hoje ouvido por um juiz de instrução.

O homem foi detido após ter agredido dois agentes da PSP, um deles com gravidade, durante uma intervenção policial na sala de recolha de bagagens do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo a PSP, os agentes intervieram na sequência de um incidente envolvendo um passageiro que alegadamente agrediu, pelo menos, um funcionário e dois seguranças do aeroporto.

A PSP referiu que o homem, após a chegada dos agentes ao local, adotou "uma postura extremamente violenta e agressiva", tendo atacado os polícias, que sofreram lesões de elevada gravidade, nomeadamente traumatismos e ferimentos na face, que obrigaram à prestação de assistência médica.

Nas redes sociais, o Ministério da Administração Interna (MAI) condenou a "violenta agressão", considerando que "são absolutamente inaceitáveis e merecem a firme reprovação do Estado".