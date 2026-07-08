Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Prisão preventiva para suspeito de ter agredido polícias da PSP no aeroporto

08 jul, 2026 - 19:42 • Lusa

Suspeito de agredir dois agentes da PSP e funcionários do Aeroporto Humberto Delgado ficou em prisão preventiva. Homem, de 27 anos e nacionalidade irlandesa, foi ouvido esta quarta-feira por um juiz de instrução.

A+ / A-

O homem suspeito de ter agredido, na segunda-feira, dois agentes da PSP e funcionários do aeroporto de Lisboa ficou hoje em prisão preventiva, disse à Lusa fonte policial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

O suspeito, de nacionalidade irlandesa e de 27 anos, foi detido pela PSP na segunda-feira e foi hoje ouvido por um juiz de instrução.

O homem foi detido após ter agredido dois agentes da PSP, um deles com gravidade, durante uma intervenção policial na sala de recolha de bagagens do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo a PSP, os agentes intervieram na sequência de um incidente envolvendo um passageiro que alegadamente agrediu, pelo menos, um funcionário e dois seguranças do aeroporto.

A PSP referiu que o homem, após a chegada dos agentes ao local, adotou "uma postura extremamente violenta e agressiva", tendo atacado os polícias, que sofreram lesões de elevada gravidade, nomeadamente traumatismos e ferimentos na face, que obrigaram à prestação de assistência médica.

Nas redes sociais, o Ministério da Administração Interna (MAI) condenou a "violenta agressão", considerando que "são absolutamente inaceitáveis e merecem a firme reprovação do Estado".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 08 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

Educação

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)