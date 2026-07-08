- Noticiário das 15h
- 08 jul, 2026
-
PSP deteve homem que disparou contra agentes durante fuga na Amadora
08 jul, 2026 - 15:21
Homem de 31 anos terá apontado a pistola a uma criança de três anos. Foi abordado pelas autoridades e, durante a perseguição, disparou, conseguindo fugir.
Um homem de 31 anos foi detido, na Amadora, depois de ter disparado contra polícias durante uma perseguição apeada, que responderam com tiros para o ar, revelou esta quarta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.
Segundo uma nota da PSP, elementos da Esquadra de Investigação Criminal foram contactados, na segunda-feira, por uma mulher que se encontrava com os seus filhos menores, num parque na Amadora, quando foi ameaçada por um seu conhecido, que apontou uma pistola a uma das crianças, de 3 anos.
Na sequência da descrição física e da indumentária do suspeito, os polícias localizaram o homem numa artéria adjacente, que assim que se apercebeu da presença policial encetou fuga a pé, seguido pelos agentes.
No decurso da perseguição, "o suspeito virou-se para trás, apontou a arma aos agentes que estavam mais perto de si e efetuou um disparo na sua direção, continuando depois a correr, conseguindo evadir-se à detenção", refere-se na nota.
"Os polícias ainda recorreram às armas de serviço, efetuando alguns disparos para o ar, mas por existirem bastantes transeuntes no jardim, nomeadamente crianças, havia risco de atingir terceiros caso visassem o suspeito, razão pela qual não o fizeram", acrescentou a PSP.
A Polícia Judiciária foi contactada e, durante a gestão do local do crime, recuperou o invólucro do disparo realizado pelo suspeito, de calibre 6.35mm.
Mais tarde, pela 01h30, o suspeito foi localizado escondido em casa da sua companheira, acabando por ser intercetado pela PSP.
Após "diligências probatórias" que permitiram a recolha de indícios de que o suspeito é o homem que fez os disparos contra agentes da PSP, foi decretada a sua detenção fora de flagrante delito, através de mandado de polícia criminal.
O detido, presente a primeiro interrogatório por autoridade judiciária, viu ser-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.
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