Revolta na Costa da Caparica: população corta trânsito contra falta de água

Centenas de manifestantes cortaram o trânsito na Costa da Caparica, ao início da noite desta quarta-feira, em protesto contra os problemas no abastecimento de água.

O protesto, em formato de cordão humano, decorreu na zona da rotunda à entrada daquela localidade do concelho de Almada, no distrito de Setúbal. Pelas 22h00, a circulação estava normalizada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Pelo menos uma pessoa terá sido detida na sequência do protesto que provocou longas filas de trânsito.

A GNR reforçou o contingente no local para tentar controlar a situação, mas os manifestantes continuaram a protestar junto às passadeiras, cortando o trânsito.

O protesto subiu de tom no final de uma manifestação contra os cortes no abastecimento de água que afetam aquela localidade há vários dias.

"Ninguém entra nem sai da Costa da Caparica", dizia uma manifestante, à CMTV.



Outro morador apelou a que sejam tomadas medidas de emergência e fez um pedido: "só queria poder tomar um banho".

Quinze localidades sem água esta noite

A Câmara de Almada decretou esta quarta-feira a situação de alerta no concelho devido à falta de água, que prevê o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22h00 às 06h00.



De acordo com a autarquia, esta quarta-feira, 15 localidades não terão abastecimento de água, durante a noite: Charneca de Caparica, Aroreira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim, Vila Nova de Carica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas e Quinta de Santa Teresa.



Enquanto vigorar a situação de alerta, a Câmara de Almada proíbe todas as utilizações de água da rede pública que "não correspondam a usos domésticos ou essenciais".

Restrições ao uso de água:

A rega de jardins públicos e privados, e de campos de golfe;

Proibição de lavagem de viaturas;

O enchimento de piscinas;

A utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares;

O funcionamento de fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água;

A lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados, com exceção de intervenções de conservação do edificado;

Outras utilizações recreativas ou não indispensáveis.

[notícia atualizada às 22h10, de 08/07/2026]