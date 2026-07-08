Risco de acesso a medicamentos genéricos "é real” e deve ser levado a sério

A presidente da Associação Nacional de Farmácias defende que o próximo Orçamento do Estado deve prever aumentos extraordinários no preço dos medicamentos mais baratos, incluindo genéricos, para evitar ruturas de stock e garantir que estes produtos continuam disponíveis no mercado português.

Em declarações à Renascença, Ema Paulino sublinha que “não existe neste momento uma situação de alarme generalizado nas farmácias”, mas admite que “o risco de pressão futura sobre o acesso é real” e deve ser levado a sério.

Em causa estão sobretudo medicamentos de preço baixo, com margens reduzidas, mais vulneráveis ao aumento dos custos de produção, transporte, energia, seguros e matérias-primas. Muitos destes medicamentos são genéricos e usados em tratamentos crónicos, como diabetes, hipertensão ou colesterol elevado.

“Quaisquer alterações ou aumentos ao nível dos custos de produção ou de distribuição podem colocar estes medicamentos numa franja de não viabilidade no mercado internacional”, alerta a presidente da Associação Nacional de Farmácias.

Medicamentos baratos podem deixar de ser viáveis

Ema Paulino explica que o problema não está apenas no preço final pago pelos utentes, mas na capacidade de garantir que Portugal continua a ser um mercado onde compensa disponibilizar estes medicamentos.

A responsável sublinha que os mais expostos são os medicamentos de baixo custo, os genéricos, os de grande consumo e os que dependem de cadeias internacionais de fabrico ou de matérias-primas mais sensíveis a conflitos geopolíticos.

A presidente da ANF refere que os medicamentos usados em doenças crónicas — como diabetes, hipertensão e colesterol — estão entre os que podem enfrentar maior pressão, precisamente por serem baratos, muito consumidos e já estarem há muitos anos no mercado.

“São medicamentos que muitas pessoas não pagam na farmácia ou pagam muito poucos cêntimos”, lembra.

ANF quer medida inscrita no Orçamento do Estado

Ema Paulino defende que o Estado deve preparar-se já, no Orçamento do Estado para 2027, para eventuais aumentos extraordinários de preços, caso sejam necessários para manter medicamentos essenciais no mercado.

A responsável argumenta que pequenos aumentos nos medicamentos mais baratos podem evitar problemas maiores: ruturas, substituições por alternativas mais caras ou interrupções de tratamento.