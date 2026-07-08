Seis detidos no Algarve por suspeita de assaltos violentos a idosos

Foram detidos em Olhão e Faro, no Algarve, pelo menos seis elementos de uma rede organizada que recorria à violência física para roubar residências na região, nos últimos meses.

À Renascença, fonte da Guarda Nacional Republicana confirma que a operação decorre de uma investigação criminal da GNR, apoiada agora no terreno pela PSP. A mesma fonte confirma, igualmente, que o grupo cometia os crimes "contra pessoas em situação de vulnerabilidade", sobretudo idosos, "com recurso à agressão física".

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Já em comunicado, o Comando Territorial de Faro confirma que a operação desta quarta-feira não foi um ato isolado: também na segunda-feira outra operação policial foi desenvolvida no mesmo âmbito.

As operações resultaram de investigações "desenvolvidas ao longo dos últimos meses", onde foi possível apurar "a existência de uma rede organizada que se dedicava ao roubo com recurso a violência física grave contra idosos/pessoas vulneráveis". Na sequência da investigação foram cumprimentos "seis mandados de detenção fora de flagrante delito, seis mandados de busca domiciliária e cinco mandados de busca não domiciliária".

Na primeira operação, na segunda-feira, foram detidos três homens, "dois de 19 anos e outro de 23 anos". Os dois primeiros ficaram em prisão preventiva, enquanto o terceiro está sujeito a apresentações diárias às autoridades.

Já esta quarta-feira, e na segunda operação, foram detidos dois homens, de 27 e 46 anos, e uma mulher, de 44 anos, "fortemente indiciados pela prática de roubos com recurso a violência física grave".

[Notícia atualizada às 11h29 de 8 de julho de 2026 para acrescentar mais detalhes]