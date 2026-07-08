- Noticiário das 22h
- 08 jul, 2026
-
Falta de água
Situação de alerta: Almada anuncia corte total de água em algumas zonas durante a noite
08 jul, 2026 - 19:27 • Ricardo Vieira
Estão também proibidas várias atividades, como rega de jardins, lavagem de viaturas ou enchimento de piscinas, durante a situação de alerta decretada devido à falta de água.
A Câmara de Almada decretou esta quarta-feira a situação de alerta no concelho devido à falta de água, que prevê o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22h00 às 06h00.
A autarquia liderada por Inês de Medeiros anuncia, num comunicado conjunto com o SMAS de Almada, várias medidas e proibições para tentar lidar com osproblemas no fornecimento de água aos munícipes de várias zonas do concelho, como na Costa da Caparica.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
O corte total de abastecimento entre as 22h00 às 06h00 será comunicado com a “devida antecedência”, para que a população possa organizar a sua vida diária. Os munícipes também serão avisados de “possíveis alterações na duração dos cortes”.
A autarquia anunciou, entretanto, nas redes sociais que esta quarta-feira 15 localidades não terão abastecimento de água, entre as 22h00 e as 06h00: Charneca de Caparica, Aroreira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim, Vila Nova de Carica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas e Quinta de Santa Teresa.
Enquanto vigorar a situação de alerta, a Câmara de Almada proíbe todas as utilizações de água da rede pública que "não correspondam a usos domésticos ou essenciais".
Restrições ao uso de água:
- A rega de jardins públicos e privados, e de campos de golfe;
- Proibição de lavagem de viaturas;
- O enchimento de piscinas;
- A utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares;
- O funcionamento de fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água;
- A lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados, com exceção de intervenções de conservação do edificado;
- Outras utilizações recreativas ou não indispensáveis.
A autarquia de Almada também anunciou o reforço de várias medidas:
- Reforço permanente da monitorização do sistema de abastecimento e dos níveis dos reservatórios;
- Reforço das equipas técnicas para a deteção e reparação urgente de fugas e roturas;
- Reforço das equipas de fiscalização para prevenir consumos abusivos, utilizações ilegais de água e desperdícios;
- Garantia do abastecimento aos equipamentos e serviços essenciais, nomeadamente hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas críticas;
- Disponibilização de meios alternativos de abastecimento, incluindo camiões-cisterna, nas zonas onde tal venha a revelar-se necessário;
- Reforço da articulação com municípios vizinhos e com as restantes entidades competentes para assegurar toda a capacidade de resposta disponível.
A Câmara de Almada refere também que “está igualmente a ser avaliada a necessidade de adotar medidas adicionais de redução de consumos, incluindo a suspensão temporária de atividades ou equipamentos municipais particularmente consumidores de água, caso tal se revele necessário para acelerar a recuperação do sistema”.
Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.
Segundo a autarquia, a situação que o município de Almada enfrenta é excecional e resulta de um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento.
“Neste momento, é fundamental reduzir rapidamente os consumos para permitir a recuperação dos níveis de segurança dos reservatórios e garantir a continuidade do abastecimento", referem as duas entidades no comunicado.
Por outro lado, salientam, será garantido o abastecimento aos equipamentos e serviços essenciais, nomeadamente hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas críticas, disponibilizados meios alternativos de abastecimento, incluindo camiões-cisterna, nas zonas onde tal venha a revelar-se necessário e reforçada a articulação com municípios vizinhos e restantes entidades competentes para assegurar toda a capacidade de resposta disponível.
[notícia atualizada às 21h06, de 08/07/2026 - 15 localidades sem água durante a noite]
- Noticiário das 22h
- 08 jul, 2026
-
- Almada vai proibir gastos de água não essenciais para repor reservas
- Bombeiros estão a distribuir água à população na Costa da Caparica
- Falta de água. Almada ativa plano de continência e cria gabinete de crise
- "Água é um direito". Moradores de Almada protestam, SMAS garante melhorias este mês
- Autarquia de Almada diz que nos últimos 75 anos nunca se consumiu tanta água como em 2026
- "Foi a gota de água": PSD avança com moção de censura ao executivo de Almada
- IL responsabiliza gestão municipal de PS e PCP por falta de água em Almada
- Falhas no abastecimento em Almada. "Procura está a ser superior à água que conseguimos captar nos nossos furos"
- Falta de água recorrente leva população de Almada a fazer um "Cordão Humano Silencioso"
- Revolta na Costa da Caparica: população corta trânsito contra falta de água
- Almada vai proibir gastos de água não essenciais para repor reservas
- Bombeiros estão a distribuir água à população na Costa da Caparica
- Falta de água. Almada ativa plano de continência e cria gabinete de crise
- "Água é um direito". Moradores de Almada protestam, SMAS garante melhorias este mês
- Autarquia de Almada diz que nos últimos 75 anos nunca se consumiu tanta água como em 2026
- "Foi a gota de água": PSD avança com moção de censura ao executivo de Almada
- IL responsabiliza gestão municipal de PS e PCP por falta de água em Almada
- Falhas no abastecimento em Almada. "Procura está a ser superior à água que conseguimos captar nos nossos furos"
- Falta de água recorrente leva população de Almada a fazer um "Cordão Humano Silencioso"
- Revolta na Costa da Caparica: população corta trânsito contra falta de água