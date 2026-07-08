​Situação de alerta: Almada anuncia corte total de água em algumas zonas durante a noite

A Câmara de Almada decretou esta quarta-feira a situação de alerta no concelho devido à falta de água, que prevê o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22h00 às 06h00.



A autarquia liderada por Inês de Medeiros anuncia, num comunicado conjunto com o SMAS de Almada, várias medidas e proibições para tentar lidar com osproblemas no fornecimento de água aos munícipes de várias zonas do concelho, como na Costa da Caparica.

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O corte total de abastecimento entre as 22h00 às 06h00 será comunicado com a “devida antecedência”, para que a população possa organizar a sua vida diária. Os munícipes também serão avisados de “possíveis alterações na duração dos cortes”.

A autarquia anunciou, entretanto, nas redes sociais que esta quarta-feira 15 localidades não terão abastecimento de água, entre as 22h00 e as 06h00: Charneca de Caparica, Aroreira, Marisol, Fonte da Telha, Palhais, Lazarim, Botequim, Vila Nova de Carica, Capuchos, Pilotos, Funchalinho, Vale Rosal, Vale Cavala, Quintinhas e Quinta de Santa Teresa.

Enquanto vigorar a situação de alerta, a Câmara de Almada proíbe todas as utilizações de água da rede pública que "não correspondam a usos domésticos ou essenciais".

Restrições ao uso de água:

A rega de jardins públicos e privados, e de campos de golfe;

Proibição de lavagem de viaturas;

O enchimento de piscinas;

A utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares;

O funcionamento de fontes ornamentais, lagos artificiais e outros elementos de uso estético de água;

A lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados, com exceção de intervenções de conservação do edificado;

Outras utilizações recreativas ou não indispensáveis.

A autarquia de Almada também anunciou o reforço de várias medidas:

Reforço permanente da monitorização do sistema de abastecimento e dos níveis dos reservatórios;

Reforço das equipas técnicas para a deteção e reparação urgente de fugas e roturas;

Reforço das equipas de fiscalização para prevenir consumos abusivos, utilizações ilegais de água e desperdícios;

Garantia do abastecimento aos equipamentos e serviços essenciais, nomeadamente hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas críticas;

Disponibilização de meios alternativos de abastecimento, incluindo camiões-cisterna, nas zonas onde tal venha a revelar-se necessário;

Reforço da articulação com municípios vizinhos e com as restantes entidades competentes para assegurar toda a capacidade de resposta disponível.

A Câmara de Almada refere também que “está igualmente a ser avaliada a necessidade de adotar medidas adicionais de redução de consumos, incluindo a suspensão temporária de atividades ou equipamentos municipais particularmente consumidores de água, caso tal se revele necessário para acelerar a recuperação do sistema”.



Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.

Segundo a autarquia, a situação que o município de Almada enfrenta é excecional e resulta de um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento.

“Neste momento, é fundamental reduzir rapidamente os consumos para permitir a recuperação dos níveis de segurança dos reservatórios e garantir a continuidade do abastecimento", referem as duas entidades no comunicado.

Por outro lado, salientam, será garantido o abastecimento aos equipamentos e serviços essenciais, nomeadamente hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas críticas, disponibilizados meios alternativos de abastecimento, incluindo camiões-cisterna, nas zonas onde tal venha a revelar-se necessário e reforçada a articulação com municípios vizinhos e restantes entidades competentes para assegurar toda a capacidade de resposta disponível.

[notícia atualizada às 21h06, de 08/07/2026 - 15 localidades sem água durante a noite]