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STJ rejeita recurso de elementos dos No Name Boys em caso de violação

08 jul, 2026 - 22:16 • Lusa

Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o recurso apresentado por quatro adeptos da claque benfiquista No Name Boys. Condenações por vários crimes, incluindo violação agravada, mantêm-se, com exceção parcial de um dos arguidos.

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O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou hoje o recurso apresentado por quatro adeptos da claque benfiquista No Name Boys, que tinham sido condenados, entre outros crimes, por violação agravada.

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Em comunicado, o STJ informa que rejeitou o recurso dos elementos da claque de apoio ao Benfica, que tinham sido condenados por crimes como roubo agravado, ofensas à integridade física qualificadas, violação agravada, gravações ilícitas, coação, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

"Apenas em relação a um arguido (dos quatro que apresentaram recurso), o STJ concluiu que existiu vício decisório (erro na apreciação da prova), no que respeita à validade do reconhecimento pessoal, e decidiu reenviar o processo para novo julgamento no Tribunal da Relação de Lisboa, restrito ao recurso do Ministério Público relativamente aos crimes pelos quais o arguido fora absolvido em primeira instância e condenado em segunda instância", refere o comunicado.

Este crime aconteceu em 2022, quando a vítima, um jovem de 16 anos, saía de um jogo de andebol entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Segundo a acusação do Ministério Público, os membros da claque No Name Boys levaram o jovem "para uma zona de descampado", no Alto dos Moinhos, tendo sido nesse local que praticaram o crime de violação.

Este processo inclui ainda outros crimes que envolveram os mesmos arguidos. No caso das agressões, um dos episódios aconteceu também em 2022, quando vários adeptos do Benfica foram agredidos e fotografados nus.

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