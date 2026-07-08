Subiu para 65 o número de pessoas com sintomas de intoxicação assistidas nas Caldas da Rainha

O número de pessoas com sintomas de intoxicação assistidas na urgência hospitalar de Caldas da Rainha subiu, de cerca de meia centena, para mais de 65. A informação foi dada, esta quarta-feira, pelo município e Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste.

O presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Vítor Marques (independente), disse à agência Lusa que os últimos números apontam para 65 pessoas ligadas ao torneio de futebol Footmania que deram entrada na urgência do Hospital de Caldas da Rainha com "vómitos ou diarreias", sem gravidade.

"Houve duas ou três equipas que não tiveram condições de continuar dado o estado dos seus atletas", esclareceu.

A ULS do Oeste, responsável pela gestão dos hospitais e centros de saúde da região, confirmou também a identificação de 65 casos, 60 crianças e cinco adultos, que deram entrada na urgência, num universo de 1.200 pessoas ligadas ao evento desportivo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O autarca adiantou que se registaram outros casos de pessoas nas mesmas circunstâncias que não estão ligadas ao evento, sem precisar o número, acrescentando que o número total "é inferior a uma centena".

Segundo Vítor Marques, a evolução do problema está já em "curva decrescente".

Também a ULS Oeste confirmou que "evolução é globalmente favorável, sem casos graves", esclarecendo que "o sintoma principal é o vómito, na fase inicial, podendo ser acompanhado por diarreia, náuseas, dor abdominal e cefaleias, com registo de linfopenia, achado que reforça a hipótese de etiologia vírica".

A Saúde Pública e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) continuam a trabalhar na identificação das causas da intoxicação alimentar e na prevenção de novos casos, depois de terem descartado a hipótese de associação à água da rede pública ou da Lagoa de Óbidos.

Segundo a autarquia, "estão a ser realizados inquéritos epidemiológicos junto das pessoas afetadas, de forma a caracterizar o surto e a reconstituir a possível fonte comum, em articulação estreita com os serviços de saúde locais, que asseguram o acompanhamento clínico das situações. Foram igualmente recolhidas amostras biológicas e alimentares, cujos resultados laboratoriais permitirão identificar o agente responsável".

O restaurante que fornece as refeições dos atletas, na Expoeste, "continua a fazer as refeições", já que, segundo o autarca, a inspeção realizada pela ASAE já terá concluído que "a situação não estará relacionada com a proveniência das refeições".