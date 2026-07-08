Todos os feridos no acidente do autocarro em Agualva-Cacém tiveram alta do Amadora-Sintra

Segundo a mesma fonte, os três últimos dos 15 feridos que tinham dado entrada no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) tiveram alta hospitalar durante a noite de terça-feira.

Os três feridos que permaneciam internados no hospital Amadora-Sintra após o acidente de terça-feira com um autocarro no terminal de Agualva-Cacém, em Sintra, já tiveram alta hospitalar, informou fonte da unidade de saúde.

Numa nota divulgada ao final da tarde de terça-feira, a Unidade Local de Saúde (ULS) Amadora/Sintra indicou que, até às 20h00, tinham sido assistidos 15 sinistrados, um dos quais considerado muito urgente (pulseira laranja), sete urgentes (pulseira amarela) e sete pouco urgentes (pulseira verde), segundo o método de triagem de Manchester.

Duas pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas na sequência do despiste de um autocarro da Carris Metropolitana e atropelamento que ocorreu na terça-feira na União de Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, na Rua Elias Garcia.

Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as vítimas mortais, colhidas pela viatura, são duas mulheres com idades entre os 30 e 40 anos.

As vítimas deste acidente foram transportadas para os hospitais Amadora-Sintra e São Francisco Xavier, em Lisboa.

A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), gestora da marca Carris Metropolitana, lamentou o acidente com o autocarro, operado pela Viação Alvorada, referindo que "as causas serão determinadas pelas entidades responsáveis pela investigação".

"A Transportes Metropolitanos de Lisboa manifesta o seu mais profundo pesar pelo grave acidente ocorrido com um autocarro sob a marca Carris Metropolitana, no terminal do Cacém. A prioridade absoluta neste momento é prestar todo o apoio às vítimas, aos seus familiares e às equipas envolvidas", declarou a gestora do serviço rodoviário intermunicipal, em comunicado.

A empresa referiu estar a colaborar "para o apuramento das circunstâncias do acidente".

Também o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida, também lamentou o registo de duas vítimas mortais: "Quero é lamentar a perda de duas vidas e um conjunto de feridos, deixar às famílias um voto de solidariedade da parte da Câmara Municipal de Sintra e dizer que podem contar com a Câmara nos dias agora que se seguem e que têm pela frente."